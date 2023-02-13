https://sputnik-georgia.ru/20230213/vnimaniyu-avtomobilistov-ogranicheniya-vvedeny-na-esche-odnoy-doroge-v-gruzii-274817253.html

Вниманию автомобилистов! Ограничения введены на еще одной дороге в Грузии

Вниманию автомобилистов! Ограничения введены на еще одной дороге в Грузии

Непогода продолжает создавать неудобства для автомобилистов в Грузии 13.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-13T14:32+0400

2023-02-13T14:32+0400

2023-02-13T14:32+0400

грузия

новости

погода

тбилиси

департамент автомобильных дорог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/1d/265582462_99:64:1254:714_1920x0_80_0_0_4da6a7cf8794a8dd383337fcec949220.jpg

ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. На одном из участков автомобильной дороги международного значения Хашури-Ахалцихе-Вале запрещено движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Речь идет 1-50 км участка Хашури-Ацкури. Здесь ограничения введены из-за интенсивного снегопада. Для остального вида автотранспорта движение свободное, отметили в ведомстве.На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, погода, тбилиси, департамент автомобильных дорог