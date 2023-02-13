https://sputnik-georgia.ru/20230213/vnimaniyu-avtomobilistov-ogranicheniya-vvedeny-na-esche-odnoy-doroge-v-gruzii-274817253.html
Вниманию автомобилистов! Ограничения введены на еще одной дороге в Грузии
Вниманию автомобилистов! Ограничения введены на еще одной дороге в Грузии
Непогода продолжает создавать неудобства для автомобилистов в Грузии 13.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-13T14:32+0400
2023-02-13T14:32+0400
2023-02-13T14:32+0400
грузия
новости
погода
тбилиси
департамент автомобильных дорог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/1d/265582462_99:64:1254:714_1920x0_80_0_0_4da6a7cf8794a8dd383337fcec949220.jpg
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. На одном из участков автомобильной дороги международного значения Хашури-Ахалцихе-Вале запрещено движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Речь идет 1-50 км участка Хашури-Ацкури. Здесь ограничения введены из-за интенсивного снегопада. Для остального вида автотранспорта движение свободное, отметили в ведомстве.На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/1d/265582462_237:130:1068:753_1920x0_80_0_0_49c61e6283768cd80b51e8f26a41ca4d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, погода, тбилиси, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, погода, тбилиси, департамент автомобильных дорог
Вниманию автомобилистов! Ограничения введены на еще одной дороге в Грузии
Непогода продолжает создавать неудобства для автомобилистов в Грузии
ТБИЛИСИ, 13 фев — Sputnik. На одном из участков автомобильной дороги международного значения Хашури-Ахалцихе-Вале запрещено движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Речь идет 1-50 км участка Хашури-Ацкури. Здесь ограничения введены из-за интенсивного снегопада. Для остального вида автотранспорта движение свободное, отметили в ведомстве
.
На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное.