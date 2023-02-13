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Военный эксперт об НЛО в небе над США: это вызов законам физики - видео
Военный эксперт об НЛО в небе над США: это вызов законам физики - видео
Чем больше в небе США будут фиксировать НЛО, тем меньше оружия будет поставлено Украине. Об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил военный эксперт... 13.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-13T17:24+0400
2023-02-13T17:24+0400
2023-02-13T17:27+0400
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По словам Хроленко, история со сбитыми ВВС США НЛО обязательно получит продолжение. Какова вероятность, что НЛО – всего лишь пиар-акция Пентагона? Кто или что стоит за пусками таинственных объектов? Когда общественности представят результаты экспертизы обломков и зачем на самом деле США перенастроили систему радаров ПВО-ПРО? Ответы на эти вопросы смотрите в видео.
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видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, видео
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, видео
Военный эксперт об НЛО в небе над США: это вызов законам физики - видео
17:24 13.02.2023 (обновлено: 17:27 13.02.2023)
Чем больше в небе США будут фиксировать НЛО, тем меньше оружия будет поставлено Украине. Об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил военный эксперт Александр Хроленко
По словам Хроленко, история со сбитыми ВВС США НЛО обязательно получит продолжение. Какова вероятность, что НЛО – всего лишь пиар-акция Пентагона? Кто или что стоит за пусками таинственных объектов? Когда общественности представят результаты экспертизы обломков и зачем на самом деле США перенастроили систему радаров ПВО-ПРО? Ответы на эти вопросы смотрите в видео.