https://sputnik-georgia.ru/20230213/voennyy-ekspert-ob-nlo-v-nebe-nad-ssha-eto-vyzov-zakonam-fiziki---video-274831654.html

Военный эксперт об НЛО в небе над США: это вызов законам физики - видео

Военный эксперт об НЛО в небе над США: это вызов законам физики - видео

Чем больше в небе США будут фиксировать НЛО, тем меньше оружия будет поставлено Украине. Об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил военный эксперт... 13.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-13T17:24+0400

2023-02-13T17:24+0400

2023-02-13T17:27+0400

видео

мультимедиа

экспертное мнение

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/0d/274831354_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_54b14f0cae86f7283ce8212a5324cd89.jpg

По словам Хроленко, история со сбитыми ВВС США НЛО обязательно получит продолжение. Какова вероятность, что НЛО – всего лишь пиар-акция Пентагона? Кто или что стоит за пусками таинственных объектов? Когда общественности представят результаты экспертизы обломков и зачем на самом деле США перенастроили систему радаров ПВО-ПРО? Ответы на эти вопросы смотрите в видео.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, видео