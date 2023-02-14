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Что взорвалось близ берега в Батуми? МВД сделало первое заявление
Что взорвалось близ берега в Батуми? МВД сделало первое заявление
МВД было информировано о плавающих в водах некоторых стран Черноморского бассейна минах 14.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-14T17:45+0400
2023-02-14T17:45+0400
2023-02-14T18:25+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Остатки взрывного устройства, обнаруженные в море близ берега в городе Батуми (Аджарская АР), отправлены на экспертизу, говорится в заявлении МВД Грузии. Взрыв прогремел в понедельник вечером, как сказали очевидцы, примерно в 25-30 метрах от берега. Кадры некоего похожего на морскую мину предмета и момент взрыва сразу попали в Сеть. Также сотрудники министерства изъяли и изучили соответствующие видеозаписи, сделанные гражданами.Ранее МВД Грузии получило информацию от Турции и Болгарии о плавающих минах в водах стран Черноморского бассейна - Турции, Румынии, Болгарии и Украины. "Также нам сообщили, что из-за плохих метеорологических условий (шторма) мины могут попасть в морское пространство Грузии", - сказано в заявлении МВД.После взрыва близ набережной в Батуми министерство усилило меры безопасности вдоль черноморского побережья страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, батуми, турция, болгария, мвд грузии, взрыв
грузия, происшествия, новости, батуми, турция, болгария, мвд грузии, взрыв
Что взорвалось близ берега в Батуми? МВД сделало первое заявление
17:45 14.02.2023 (обновлено: 18:25 14.02.2023)
МВД было информировано о плавающих в водах некоторых стран Черноморского бассейна минах
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Остатки взрывного устройства, обнаруженные в море близ берега в городе Батуми (Аджарская АР), отправлены на экспертизу, говорится в заявлении МВД Грузии.
Взрыв прогремел в понедельник вечером, как сказали очевидцы, примерно в 25-30 метрах от берега. Кадры некоего похожего на морскую мину предмета и момент взрыва сразу попали в Сеть.
"В рамках расследования были осуществлены работы по разминированию, изъяты остатки взрывного устройства и назначены соответствующие экспертизы", - говорится в заявлении.
Также сотрудники министерства изъяли и изучили соответствующие видеозаписи, сделанные гражданами.
Ранее МВД Грузии получило информацию от Турции и Болгарии о плавающих минах в водах стран Черноморского бассейна - Турции, Румынии, Болгарии и Украины.
"Также нам сообщили, что из-за плохих метеорологических условий (шторма) мины могут попасть в морское пространство Грузии", - сказано в заявлении МВД.
После взрыва близ набережной в Батуми министерство усилило меры безопасности вдоль черноморского побережья страны.