https://sputnik-georgia.ru/20230214/chto-vzorvalos-bliz-berega-v-batumi-mvd-sdelalo-pervoe-zayavlenie-274876079.html

Что взорвалось близ берега в Батуми? МВД сделало первое заявление

Что взорвалось близ берега в Батуми? МВД сделало первое заявление

МВД было информировано о плавающих в водах некоторых стран Черноморского бассейна минах 14.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-14T17:45+0400

2023-02-14T17:45+0400

2023-02-14T18:25+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Остатки взрывного устройства, обнаруженные в море близ берега в городе Батуми (Аджарская АР), отправлены на экспертизу, говорится в заявлении МВД Грузии. Взрыв прогремел в понедельник вечером, как сказали очевидцы, примерно в 25-30 метрах от берега. Кадры некоего похожего на морскую мину предмета и момент взрыва сразу попали в Сеть. Также сотрудники министерства изъяли и изучили соответствующие видеозаписи, сделанные гражданами.Ранее МВД Грузии получило информацию от Турции и Болгарии о плавающих минах в водах стран Черноморского бассейна - Турции, Румынии, Болгарии и Украины. "Также нам сообщили, что из-за плохих метеорологических условий (шторма) мины могут попасть в морское пространство Грузии", - сказано в заявлении МВД.После взрыва близ набережной в Батуми министерство усилило меры безопасности вдоль черноморского побережья страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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