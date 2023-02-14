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День памяти святых Симеона и Анны 2023: приметы, что нельзя делать

День памяти святых Симеона и Анны 2023: приметы, что нельзя делать

Православная церковь 16 февраля поминает святых Симеона Богоприимца и Анну пророчицу, образы которых неразрывно связаны с праздником Сретения Господня 14.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-14T17:27+0400

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справки

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По христианскому обычаю, на следующий день после великого праздника, вспоминают и прославляют тех лиц, которые послужили осуществлению важного предшествующего события. В народе праздник называют по-разному - "Починки", "Хранитель младенцев", "Семен и Анна", с которым связано много примет и запретов. Почему святых Симеона и Анну поминают 16 февраля, что нужно и нельзя делать в народный праздник и какие с ним связаны приметы, читайте в Sputnik Грузия. Святые Симеон и Анна Святой Симеон именно тот старец, который в Иерусалимском храме встретил святое семейство, куда Мария и Иосиф на 40-й день после Рождества Христова, принесли младенца Иисуса, чтобы посвятить Богу. Столетия назад, Симеон вместе с другими учеными был направлен в Александрию для перевода на греческий язык Священного Писания. Встретив в книге пророка Исаии слова, что "непорочная Дева родит младенца", Симеон решил, что это ошибка и хотел заменить слово "Дева" на "Жена". Но в это время явился ангел и остановив Симеона заверил, что он будет жить до тех пор, пока лично не уверится в исполнении пророчества. Праведник провел в ожидании Спасителя многие десятилетия и этот день настал – старец узнал в Младенце долгожданного Мессию и взял его на руки. В тот момент в храме была и Анна - благочестивая вдова из Иерусалима, которая день и ночь постилась и молилась у храма, служа Богу. Анна вместе с Симеоном славила Бога и говорила всем, что в мир явился Мессия. Так встретились Симеон Богоприимец и Анна пророчица со Спасителем мира. Что нужно и нельзя делать На "Починки" крестьяне вставали рано и принимались за работу, чтобы успеть сделать все перед пробуждением земли и подготовленными встретить весну. Мужчины осматривая все хозяйство, чинили сельскохозяйственные инструменты и проверяли амбары, готовясь к пахоте и севу. А женщины наводили порядок - отмывали кухонную утварь, стирали, перебирали сундуки и выбрасывая залежавшийся хлам, а также готовили традиционную саламату (кашу со шкварками). В этот день работали все члены семьи, даже дети – есть примета, что семейное счастье и достаток обходит стороной дом тех, кто лениться на "Починки". Однако, нельзя на Семена и Анну носить одежду черного цвета – это плохая примета, привлекающая в дом несчастье. Нельзя на "Починки" спорить и ругаться – можно весь год провести в скандалах и склоках. Брать и давать деньги в долг нельзя – это плохая примета, можно в долгах провести весь год. Народные приметы Много примет было связано и с погодой. Например, ожидается похолодание, если пар или дым стелется над замерзшей рекой. По приметам, лето будет дождливым, если снег валит на Семена и Анну хлопьями, а если кошка скребется – значит подымится ветер и надвигается метель. Весна будет ранней, если воробьи чирикают громко, а если ночью был иней – значит днем не будет оттепели. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки