https://sputnik-georgia.ru/20230214/ekspert-o-protivostoyanii-rf-i-zapada-v-tsentralnoy-azii-i-riskakh-destabilizatsii-regiona-274856249.html

Эксперт о противостоянии РФ и Запада в Центральной Азии, и рисках дестабилизации региона

Эксперт о противостоянии РФ и Запада в Центральной Азии, и рисках дестабилизации региона

Политика стран Запада в Центральной Азии направлена только на одно - как можно больше ущемить российские интересы и "отколоть" союзников от Москвы 14.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-14T13:37+0400

2023-02-14T13:37+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Эксперт напомнил, что США считают Центральную Азию зоной интересов своей национальной безопасности, поэтому пытаются всеми силами дестабилизировать регион, а также составить конкуренцию таким игрокам как Россия, Китай, Турция и Иран.

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