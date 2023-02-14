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Эксперт о противостоянии РФ и Запада в Центральной Азии, и рисках дестабилизации региона
Эксперт о противостоянии РФ и Запада в Центральной Азии, и рисках дестабилизации региона
Политика стран Запада в Центральной Азии направлена только на одно - как можно больше ущемить российские интересы и "отколоть" союзников от Москвы 14.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-14T13:37+0400
2023-02-14T13:37+0400
2023-02-14T13:37+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Эксперт напомнил, что США считают Центральную Азию зоной интересов своей национальной безопасности, поэтому пытаются всеми силами дестабилизировать регион, а также составить конкуренцию таким игрокам как Россия, Китай, Турция и Иран.
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мультимедиа, видео, в мире, москва, сша, китай, видео
мультимедиа, видео, в мире, москва, сша, китай, видео
Эксперт о противостоянии РФ и Запада в Центральной Азии, и рисках дестабилизации региона
Политика стран Запада в Центральной Азии направлена только на одно - как можно больше ущемить российские интересы и "отколоть" союзников от Москвы
Об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
Эксперт напомнил, что США считают Центральную Азию зоной интересов своей национальной безопасности, поэтому пытаются всеми силами дестабилизировать регион, а также составить конкуренцию таким игрокам как Россия, Китай, Турция и Иран.