https://sputnik-georgia.ru/20230214/kurs-lari-na-vtornik--26619-gel-274841023.html

Курс лари на вторник – 2,6619 GEL/$

Курс лари на вторник – 2,6619 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0051 лари по отношению к доллару 14.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-14T09:20+0400

2023-02-14T09:20+0400

2023-02-14T09:20+0400

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 14 февраля в размере 2,6619 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0051 лари по отношению к доллару.

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экономика, грузия, новости, сша, национальный банк, лари, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии