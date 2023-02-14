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Масштабная спецоперация в Грузии: задержаны более 10 наркоторговцев – МВД

Масштабная спецоперация в Грузии: задержаны более 10 наркоторговцев – МВД

Спецоперация будет продолжаться в течение всего дня в разных городах страны 14.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-14T14:58+0400

2023-02-14T14:58+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Сотрудники министерства внутренних дел Грузии задержали более десяти наркореализаторов в результате спецоперации, которая во вторник проходит в разных городах страны, заявил директор департамента центральной криминальной полиции Теймураз Купатадзе. По его словам, спецоперация будет продолжаться в течение всего дня в разных городах страны, поэтому количество задержанных возрастет. В Тбилиси спецоперация проходит в поселке Поничала, где проводится обыск нескольких домов. На сегодняшний день в Грузию наркотики попадают несколькими путями. Тяжелые наркотики поступают в страну с Востока через "канал Поничала". Второй канал распространения наркотиков – Интернет, а третий – Европа, откуда поступают "клубные наркотики". Транзит и реализация наркотиков являются одним из самых тяжких преступлений в Грузии, которое карается высшей мерой наказания, вплоть до бессрочного заключения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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