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Масштабная спецоперация в Грузии: задержаны более 10 наркоторговцев – МВД
Масштабная спецоперация в Грузии: задержаны более 10 наркоторговцев – МВД
Спецоперация будет продолжаться в течение всего дня в разных городах страны 14.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-14T14:58+0400
2023-02-14T14:58+0400
2023-02-14T14:58+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Сотрудники министерства внутренних дел Грузии задержали более десяти наркореализаторов в результате спецоперации, которая во вторник проходит в разных городах страны, заявил директор департамента центральной криминальной полиции Теймураз Купатадзе. По его словам, спецоперация будет продолжаться в течение всего дня в разных городах страны, поэтому количество задержанных возрастет. В Тбилиси спецоперация проходит в поселке Поничала, где проводится обыск нескольких домов. На сегодняшний день в Грузию наркотики попадают несколькими путями. Тяжелые наркотики поступают в страну с Востока через "канал Поничала". Второй канал распространения наркотиков – Интернет, а третий – Европа, откуда поступают "клубные наркотики". Транзит и реализация наркотиков являются одним из самых тяжких преступлений в Грузии, которое карается высшей мерой наказания, вплоть до бессрочного заключения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, европа, теймураз купатадзе, тбилиси
грузия, новости, происшествия, европа, теймураз купатадзе, тбилиси
Масштабная спецоперация в Грузии: задержаны более 10 наркоторговцев – МВД
Спецоперация будет продолжаться в течение всего дня в разных городах страны
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Сотрудники министерства внутренних дел Грузии задержали более десяти наркореализаторов в результате спецоперации, которая во вторник проходит в разных городах страны, заявил директор департамента центральной криминальной полиции Теймураз Купатадзе.
"Сегодня в масштабе всей страны на основании решения судьи задержаны более десяти наркореализаторов, с которыми заранее была проведена контрольная закупка, которая запечатлена на аудио- и видеозаписи, и будет использована в качестве доказательства", – заявил Купатадзе.
По его словам, спецоперация будет продолжаться в течение всего дня в разных городах страны, поэтому количество задержанных возрастет.
В Тбилиси спецоперация проходит в поселке Поничала, где проводится обыск нескольких домов.
На сегодняшний день в Грузию наркотики попадают несколькими путями. Тяжелые наркотики поступают в страну с Востока через "канал Поничала". Второй канал распространения наркотиков – Интернет, а третий – Европа, откуда поступают "клубные наркотики".
Транзит и реализация наркотиков являются одним из самых тяжких преступлений в Грузии, которое карается высшей мерой наказания, вплоть до бессрочного заключения.