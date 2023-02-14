https://sputnik-georgia.ru/20230214/na-dorogakh-bakuriani-vvodyat-ogranicheniya-po-sluchayu-chm-po-fristaylu-274879966.html

На дорогах Бакуриани вводят ограничения по случаю ЧМ по фристайлу

На дорогах Бакуриани вводят ограничения по случаю ЧМ по фристайлу

Грузинский горнолыжный курорт примет около 700 спортсменов из 42 стран 14.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Ограничения вводятся для автомобилистов на горнолыжном курорте Бакуриани, чтобы участники и гости чемпионата мира по фристайлу, сноуборду и фриски смогли беспрепятственно передвигаться, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития Грузии. Чемпионат пройдет с 16 февраля по 5 марта. Грузинский горнолыжный курорт примет около 700 спортсменов из 42 стран. Дороги и парковки С 15 по 27 февраля, с 10:00 до 16:00, будет ограничено движение транспорта и парковка на территории от канатной дороги Румси-Кохта до гостиницы "Мгзавреби".С 15 февраля по 5 марта будет ограничено движение транспорта и парковка от автостоянки Дидвели до т. н. угловой "Никоры".С 15 февраля по 5 марта, с 09:00 до 17:00, пассажиров в поселке Бакуриани будет обслуживать муниципальный транспорт, который будет передвигаться по установленным по случаю чемпионата маршрутам, в том числе на участках, где запрещено передвижение - до канаток Кохта-Митарби и Дидвели.В остальное время можно будет передвигаться на своих машинах беспрепятственно. Во избежание дискомфорта, вызванного ограничениями, канатки Кохта-Митарби и Дидвели будут работать дольше обычного - с 09:00 до 18:00.С 10:00 до 16:00 парковки у канаток будут предназначены только для машин организаторов и участников чемпионата. Первый чемпионат Грузия впервые примет чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски.На грузинском горнолыжном курорте Бакуриани соберутся около 700 спортсменов из 42 стран мира. Всего состоится 30 состязаний по семи видам.По случаю чемпионата в Бакуриани построены три новые канатные дороги, шесть новых трасс для состязаний, проведены 29-километровые системы искусственного оснежения, созданы два резервуара для воды объемом 307 тысяч кубических метров.Кроме того, приобретена специальная техника, инвентарь безопасности.Размер инвестиций составил около 300 миллионов лари (около 113 млн долларов).Чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски пройдет под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Организаторами мероприятия являются правительство Грузии, Агентство горных трасс и Федерация лыжного спорта Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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