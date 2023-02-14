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Приметы на Сретение Господне 2023: что нельзя делать в праздник

Приметы на Сретение Господне 2023: что нельзя делать в праздник

Сретение Господне, завершающее период рождественских праздников, – одно из древнейших церковных торжеств, с которым связано много примет и запретов 14.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-14T12:21+0400

2023-02-14T12:21+0400

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справки

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Что нельзя делать на Сретение Господне и о приметах праздника, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя на Сретение Господне заниматься тяжелым физическим трудом, работать в саду и огороде. Нельзя в праздник стирать, убирать и делать другую грязную работу по дому. На Сретение Господне нельзя шить, вышивать и вязать – это плохая примета, способная навлечь на дом неприятности. Нельзя на Сретение Господне злословить, сплетничать, ссориться, ругаться и обижать окружающих. В праздник лучше делать добрые дела, помогать больным и неимущим. Нельзя на Сретение венчаться, устраивать массовые застолья и напиваться. В праздник нельзя также грустить и унывать. Сретение Господне желательно провести в кругу семьи, дома. По приметам отправляться в дорогу и путешествовать 15 февраля нельзя. Нельзя класть деньги в праздник на стол – это плохая примета, может прогнать удачу из дома. Приметы праздника На Сретение Господне, как верили в народе, встречаются зима с весной – это подтверждается многочисленными приметами. Последние зимние морозы и первые весенние оттепели называли сретенскими. По приметам погода весной будет точно такой же, как и на Сретение Господне. Оттепель на Сретение Господне – хорошая примета, обещающая теплую весну, а морозная погода – предсказывает холодную. Хорошая примета потерять на Сретение Господне деньги – она сулит благополучие и достаток. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки