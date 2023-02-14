https://sputnik-georgia.ru/20230214/situatsiya-na-dorogakh-gruzii--dvizhenie-na-nekotorykh-uchastkakh-vosstanovleno-274860369.html
Ситуация на дорогах Грузии – движение на некоторых участках восстановлено
Ситуация на дорогах Грузии – движение на некоторых участках восстановлено
Снять ограничение удалось после проведения активных очистительных работ 14.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-14T15:41+0400
2023-02-14T15:41+0400
2023-02-14T15:41+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. На дороге внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони восстановлено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Снять ограничение удалось благодаря проведенным очистительным работам, отметили в ведомстве.Благодаря активным очистительным работам движение автотранспорта с высокой проходимостью восстановлено и на 88-106 км участка (Хуло-курорт Годердзи) дороги внутригосударственного значения Батуми (Ангиса)-Ахалцихе. Для остального вида автотранспорта движение запрещено из-за сложных метеорологических условий (снегопад, метель и ограниченная видимость). Благодаря очистительным работам движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом восстановлено на 40-200 км участка (Мухрани-Аргвета) автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе и 1-50 км участка (Хашури-Ацкури) автомобильной дороги Хашури-Ахалцихе-Вале. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, погода, тбилиси, департамент автомобильных дорог, грузия
новости, погода, тбилиси, департамент автомобильных дорог, грузия
Ситуация на дорогах Грузии – движение на некоторых участках восстановлено
Снять ограничение удалось после проведения активных очистительных работ
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. На дороге внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони восстановлено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Снять ограничение удалось благодаря проведенным очистительным работам, отметили
в ведомстве.
Благодаря активным очистительным работам движение автотранспорта с высокой проходимостью восстановлено и на 88-106 км участка (Хуло-курорт Годердзи) дороги внутригосударственного значения Батуми (Ангиса)-Ахалцихе.
Для остального вида автотранспорта движение запрещено из-за сложных метеорологических условий (снегопад, метель и ограниченная видимость).
Благодаря очистительным работам движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом восстановлено на 40-200 км участка (Мухрани-Аргвета) автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе и 1-50 км участка (Хашури-Ацкури) автомобильной дороги Хашури-Ахалцихе-Вале.