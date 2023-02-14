https://sputnik-georgia.ru/20230214/spetsialnaya-sluzhba-gosokhrany-gruzii-predstavila-godichnyy-otchet-274859663.html
Чубинидзе рассказал депутатам, как Спецслужба охраняет гостей высокого ранга в Грузии
Чубинидзе рассказал депутатам, как Спецслужба охраняет гостей высокого ранга в Грузии
У Специальной службы госохраны Грузии есть свой учебный центр и полный спектр охранных возможностей 14.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-14T16:01+0400
2023-02-14T16:01+0400
2023-02-14T17:21+0400
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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Руководитель Специальной службы госохраны Грузии Анзор Чубинидзе отчитался перед группой доверия парламента о проделанной в 2022 году работе - о мерах безопасности и технических возможностях ведомства, говорится в сообщении на сайте законодательного органа страны. В частности, Чубинидзе представил депутатам информацию о мерах безопасности, когда речь идет об охране объектов и людей, о принимаемых мерах во время охраны прибывших в Грузию иностранных гостей высокого ранга, а также технологическом и институциональном развитии службы.Глава группы доверия парламента Ираклий Берая отметил, что Специальная служба государственной охраны является хорошо подготовленным и оснащенным ведомством, которое имеет учебный центр и полный спектр охранных мероприятий, в том числе личную охрану с возможностью обеспечения эскорта, оперативными и оперативно-техническими возможностями.В 2022 году ведомство приняло в Тбилиси конференцию международной ассоциации служб личной охраны, что указывает на достижения службы и ее международную репутацию, отметил Берая. "Мы, законодатели, заботимся и будем всегда заботиться не только о том, чтобы осуществить эффективный надзор службы, но и дать ей нужную и соответствующую поддержку", - подчеркнул Берая. На представлении годичного отчета ведомства присутствовали члены группы доверия - первый заместитель парламентского комитета по вопросам обороны и безопасности Александре Табатадзе и председатель комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, анзор чубинидзе, анри оханашвили, служба государственной охраны, александр табатадзе
грузия, новости, политика, тбилиси, анзор чубинидзе, анри оханашвили, служба государственной охраны, александр табатадзе
Чубинидзе рассказал депутатам, как Спецслужба охраняет гостей высокого ранга в Грузии
16:01 14.02.2023 (обновлено: 17:21 14.02.2023)
У Специальной службы госохраны Грузии есть свой учебный центр и полный спектр охранных возможностей
ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Руководитель Специальной службы госохраны Грузии Анзор Чубинидзе отчитался перед группой доверия парламента о проделанной в 2022 году работе - о мерах безопасности и технических возможностях ведомства, говорится в сообщении на сайте законодательного органа страны.
В частности, Чубинидзе представил депутатам информацию о мерах безопасности, когда речь идет об охране объектов и людей, о принимаемых мерах во время охраны прибывших в Грузию иностранных гостей высокого ранга, а также технологическом и институциональном развитии службы.
Глава группы доверия парламента Ираклий Берая отметил, что Специальная служба государственной охраны является хорошо подготовленным и оснащенным ведомством, которое имеет учебный центр и полный спектр охранных мероприятий, в том числе личную охрану с возможностью обеспечения эскорта, оперативными и оперативно-техническими возможностями.
"Служба отвечает всем нуждам охранных мероприятий. С осени 2022 года служба является членом совета национальной безопасности и принимает активное участие в межведомственной координации и в процессе принятия всех решений в сфере национальной безопасности", - заявил
Берая.
В 2022 году ведомство приняло в Тбилиси конференцию международной ассоциации служб личной охраны, что указывает на достижения службы и ее международную репутацию, отметил Берая.
"Мы, законодатели, заботимся и будем всегда заботиться не только о том, чтобы осуществить эффективный надзор службы, но и дать ей нужную и соответствующую поддержку", - подчеркнул Берая.
На представлении годичного отчета ведомства присутствовали члены группы доверия - первый заместитель парламентского комитета по вопросам обороны и безопасности Александре Табатадзе и председатель комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили.