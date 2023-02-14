https://sputnik-georgia.ru/20230214/spetsialnaya-sluzhba-gosokhrany-gruzii-predstavila-godichnyy-otchet-274859663.html

Чубинидзе рассказал депутатам, как Спецслужба охраняет гостей высокого ранга в Грузии

Чубинидзе рассказал депутатам, как Спецслужба охраняет гостей высокого ранга в Грузии

У Специальной службы госохраны Грузии есть свой учебный центр и полный спектр охранных возможностей 14.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-14T16:01+0400

2023-02-14T16:01+0400

2023-02-14T17:21+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Руководитель Специальной службы госохраны Грузии Анзор Чубинидзе отчитался перед группой доверия парламента о проделанной в 2022 году работе - о мерах безопасности и технических возможностях ведомства, говорится в сообщении на сайте законодательного органа страны. В частности, Чубинидзе представил депутатам информацию о мерах безопасности, когда речь идет об охране объектов и людей, о принимаемых мерах во время охраны прибывших в Грузию иностранных гостей высокого ранга, а также технологическом и институциональном развитии службы.Глава группы доверия парламента Ираклий Берая отметил, что Специальная служба государственной охраны является хорошо подготовленным и оснащенным ведомством, которое имеет учебный центр и полный спектр охранных мероприятий, в том числе личную охрану с возможностью обеспечения эскорта, оперативными и оперативно-техническими возможностями.В 2022 году ведомство приняло в Тбилиси конференцию международной ассоциации служб личной охраны, что указывает на достижения службы и ее международную репутацию, отметил Берая. "Мы, законодатели, заботимся и будем всегда заботиться не только о том, чтобы осуществить эффективный надзор службы, но и дать ей нужную и соответствующую поддержку", - подчеркнул Берая. На представлении годичного отчета ведомства присутствовали члены группы доверия - первый заместитель парламентского комитета по вопросам обороны и безопасности Александре Табатадзе и председатель комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, анзор чубинидзе, анри оханашвили, служба государственной охраны, александр табатадзе