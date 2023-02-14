https://sputnik-georgia.ru/20230214/tri-rayona-tbilisi-chastichno-ostanutsya-bez-elektroenergii--274840686.html

Три района Тбилиси частично останутся без электроэнергии

Три района Тбилиси частично останутся без электроэнергии

Ограничения затронут жителей проспектов Важа-Пшавела, Чавчавадзе, микрорайонов Диди Дигоми, Сабурталинской и Джавахетской улиц и других 14.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-14T07:01+0400

2023-02-14T07:01+0400

2023-02-14T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Отключение электроэнергии 14 февраля затронет часть улиц и проспектов в районах Сабуртало, Ваке и Самгори в Тбилиси, говорится в сообщении электрораспределительной компании "Теласи".Район СабурталоВ связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей: пр. Пекина (частично), пр. Важа Пшавела, I, VI кварталов Важа Пшавела (частично), I, II кварталов III микрорайона плато Нуцубидзе (частично), III, IV микрорайонов Диди Дигоми (частично), села Дигоми, Дигомского учебного хозяйства.Без электроэнергии останутся также жители ул. Арчила Сулакаури, Сабурталинской, Бахтрионской, Хвичия, Икалто, Иосебидзе, Мелитона и Андрия Баланчивадзе, Костава, Сулхана Цинцадзе, Шалвы Нуцубидзе, Петре Кавтарадзе, Университетской, Анны Политковской, Зураба Анджапаридзе, Вагана Мамасахлисова, Сандро Эули, Размадзе, Петре Ибери, Царя Мириана, Царя Арчила, Дзоценидзе, Шатили, Рамаза Чхиквадзе и Зураба Музашвили.Район ВакеВ связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей пр. Ильи Чавчавадзе (частично), ул. Бердзенишвили, Мосашвили, Палиашвили и Кавсадзе.С 11:00 до 13:00 часов без света останутся жители ул. Нино Рамишвили (частично).Район СамгориВ связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 15:00 часов ограничения коснутся жителей ул. Ахвледиани.С 11:00 до 17:00 часов электроэнергию отключат в IV микрорайоне Варкетили-3 (частично), на ул. Джавахетской, Виктора Купрадзе и Сесилии Такаишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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