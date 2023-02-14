https://sputnik-georgia.ru/20230214/v-parlamente-gruzii-initsiirovali-zakon-ob-inoagentakh-274859061.html

В парламенте Грузии инициировали закон об иноагентах

В парламенте Грузии инициировали закон об иноагентах

Законопроект составлен на основе действующего в США соответствующего закона 14.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-14T15:18+0400

2023-02-14T15:18+0400

2023-02-14T15:18+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Общественное движение "Сила народа", чьи представители входят в парламентское большинство, инициируют в парламенте Грузии проект закона "О прозрачности иностранного влияния". "Сила народа" основана бывшими представителями правящей партии "Грузинская мечта" депутатами Созаром Субари, Дмитрием Хундадзе, Михаилом Кавелашвили и Гурамом Мачарашвили. Как отмечено в заявление общественного движения, законопроект составлен на основе действующего в США соответствующего закона, также учтена лучшая практика других демократических стран. Инициаторы законопроекта считают, что общественности должны быть известны не только источники доходов политиков, принимающих решения в государстве, но и источники доходов субъектов (НПО и СМИ), целью которых является влияние на формирование общественного мнения. Кроме того, НПО и СМИ принимают активное участие в дискуссиях законодательной и исполнительной власти во время принятия законов и решений, подчеркнули в движении.Вопрос регистрации субъектов иностранного влияния обеспечит Национальное агентство публичного реестра. А для тех субъектов, которые будут уклоняться от регистрации, законопроектом предусмотрены соответствующие административные штрафы. При этом уплата штрафа не освобождает агента иностранного влияния от обязательства регистрации. Кроме того, в заявлении отмечено, что практически завершена работа над законопроектом, который максимально обеспечит принятие превентивных мер против распространения лжи в СМИ.Указанный проект закона представители "Силы народа" планируют инициировать в ближайшие дни. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, сша, созар субари, дмитрий хундадзе, михаил кавелашвили, грузинская мечта, национальное агентство публичного реестра