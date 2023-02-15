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Батумский аэропорт не смог принять рейс из Тель-Авива
Батумский аэропорт не смог принять рейс из Тель-Авива
В Батуми сильный ветер и дождь, а в Кутаиси снегопад 15.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-15T21:19+0400
2023-02-15T21:19+0400
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Самолет авиакомпании Israir Airlines, следовавший рейсом Тель-Авив - Батуми, был перенаправлен в Кутаиси из-за сильного ветра и дождя в черноморском городе, сообщает Первый канал со ссылкой на Объединение аэропортов Грузии.Из Кутаисского международного аэропорта пассажиров доставили в Батуми на автобусе. Дорога занимает около 2,5 часа. Пассажиры, у которых были билеты на рейс Батуми - Тель-Авив, вылетели из Кутаиси.Трасса международного значения в Грузии закрыта для большегрузов>> В настоящее время в Кутаиси (регион Имерети) снегопад, но это не мешает работе аэропорта в обычном режиме, пояснили в Объединении аэропортов. На месте работают специальные службы для предотвращения обледенения взлетно-посадочных полос.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тель-авив, батуми, кутаиси
грузия, новости, происшествия, тель-авив, батуми, кутаиси
Батумский аэропорт не смог принять рейс из Тель-Авива
21:19 15.02.2023 (обновлено: 21:35 15.02.2023)
В Батуми сильный ветер и дождь, а в Кутаиси снегопад
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Самолет авиакомпании Israir Airlines, следовавший рейсом Тель-Авив - Батуми, был перенаправлен в Кутаиси из-за сильного ветра и дождя в черноморском городе, сообщает Первый канал со ссылкой на Объединение аэропортов Грузии.
Из Кутаисского международного аэропорта пассажиров доставили в Батуми на автобусе. Дорога занимает около 2,5 часа.
Пассажиры, у которых были билеты на рейс Батуми - Тель-Авив, вылетели из Кутаиси.
В настоящее время в Кутаиси (регион Имерети) снегопад, но это не мешает работе аэропорта в обычном режиме, пояснили в Объединении аэропортов.
На месте работают специальные службы для предотвращения обледенения взлетно-посадочных полос.