https://sputnik-georgia.ru/20230215/batumskiy-aeroport-ne-smog-prinyat-reys-iz-tel-aviva-274918052.html

Батумский аэропорт не смог принять рейс из Тель-Авива

Батумский аэропорт не смог принять рейс из Тель-Авива

В Батуми сильный ветер и дождь, а в Кутаиси снегопад 15.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Самолет авиакомпании Israir Airlines, следовавший рейсом Тель-Авив - Батуми, был перенаправлен в Кутаиси из-за сильного ветра и дождя в черноморском городе, сообщает Первый канал со ссылкой на Объединение аэропортов Грузии.Из Кутаисского международного аэропорта пассажиров доставили в Батуми на автобусе. Дорога занимает около 2,5 часа. Пассажиры, у которых были билеты на рейс Батуми - Тель-Авив, вылетели из Кутаиси.Трасса международного значения в Грузии закрыта для большегрузов>> В настоящее время в Кутаиси (регион Имерети) снегопад, но это не мешает работе аэропорта в обычном режиме, пояснили в Объединении аэропортов. На месте работают специальные службы для предотвращения обледенения взлетно-посадочных полос.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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