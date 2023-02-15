https://sputnik-georgia.ru/20230215/gololed-na-dorogakh-zapadnoy-gruzii--neskolko-gruzovikov-stolknulis-drug-s-drugom-274905742.html

Гололед на дорогах Западной Грузии – несколько грузовиков столкнулись друг с другом

Гололед на дорогах Западной Грузии – несколько грузовиков столкнулись друг с другом

В Грузии непогода, которая, по прогнозам синоптиков, продлится до конца месяца 15.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-15T15:22+0400

2023-02-15T15:22+0400

2023-02-15T15:22+0400

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департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 15 ФЕВ — SPUTNIK. Несколько грузовых автомобилей столкнулись друг с другом на дороге Кутаиси-Самтредиа (Западная Грузия) из-за гололеда.Как сообщает телекомпания "Рустави-2", в результате ДТП никто не пострадал. В настоящее время на указанной дороге образовалась пробка длиной в несколько километров.В Грузии непогода, которая, по прогнозам синоптиков, продлится до конца месяца. На дорогах страны действуют определенные ограничения. По информации Департамента автомобильных дорог Грузии, благодаря очистительным работам на участке Гудари-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс восстановлено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, западная грузия, департамент автомобильных дорог