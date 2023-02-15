https://sputnik-georgia.ru/20230215/gololed-na-dorogakh-zapadnoy-gruzii--neskolko-gruzovikov-stolknulis-drug-s-drugom-274905742.html
Гололед на дорогах Западной Грузии – несколько грузовиков столкнулись друг с другом
Гололед на дорогах Западной Грузии – несколько грузовиков столкнулись друг с другом
В Грузии непогода, которая, по прогнозам синоптиков, продлится до конца месяца 15.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-15T15:22+0400
2023-02-15T15:22+0400
2023-02-15T15:22+0400
грузия
новости
происшествия
западная грузия
департамент автомобильных дорог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23470/34/234703425_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_65c35180a2746d0919f374d9eb64cd1d.jpg
ТБИЛИСИ, 15 ФЕВ — SPUTNIK. Несколько грузовых автомобилей столкнулись друг с другом на дороге Кутаиси-Самтредиа (Западная Грузия) из-за гололеда.Как сообщает телекомпания "Рустави-2", в результате ДТП никто не пострадал. В настоящее время на указанной дороге образовалась пробка длиной в несколько километров.В Грузии непогода, которая, по прогнозам синоптиков, продлится до конца месяца. На дорогах страны действуют определенные ограничения. По информации Департамента автомобильных дорог Грузии, благодаря очистительным работам на участке Гудари-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс восстановлено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
западная грузия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23470/34/234703425_83:0:1416:1000_1920x0_80_0_0_2877be2f9267d156ae6b6489a0ca6f16.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, западная грузия, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, происшествия, западная грузия, департамент автомобильных дорог
Гололед на дорогах Западной Грузии – несколько грузовиков столкнулись друг с другом
В Грузии непогода, которая, по прогнозам синоптиков, продлится до конца месяца
ТБИЛИСИ, 15 ФЕВ — SPUTNIK. Несколько грузовых автомобилей столкнулись друг с другом на дороге Кутаиси-Самтредиа (Западная Грузия) из-за гололеда.
Как сообщает телекомпания "Рустави-2
", в результате ДТП никто не пострадал. В настоящее время на указанной дороге образовалась пробка длиной в несколько километров.
В Грузии непогода, которая, по прогнозам синоптиков, продлится до конца месяца. На дорогах страны действуют определенные ограничения.
По информации Департамента автомобильных дорог Грузии, благодаря очистительным работам на участке Гудари-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс восстановлено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом.