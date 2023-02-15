https://sputnik-georgia.ru/20230215/gruziya-otpravila-v-turtsiyu-bolee-100-tonn-gumanitarnoy-pomoschi-274912860.html

Грузия отправила в Турцию более 100 тонн гуманитарной помощи

Грузия отправила в Турцию более 100 тонн гуманитарной помощи

На месте стихийного бедствия в Турции продолжают работать грузинские спасатели 15.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-15T18:12+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Правительство Грузии отправило в пострадавшую от землетрясений Турцию более 100 тонн гуманитарной помощи - еду, одежду, медицинское оснащение и другие товары, заявил глава Минздрава Зураб Азарашвили на брифинге. Из Резервного фонда правительства Грузии выделен 1 миллион лари (около 370 тысяч долларов) на оказание помощи Турции. По последним данным, в результате разрушительных землетрясений 6 февраля (магнитудой 7,7 и 7,6) в этой стране погибли более 35 тысяч человек, более 105 тысяч пострадали. По его словам, поздно ночью груз будет в Анкаре. Там представители Грузии встретят груз и распределят товар. Часть отправленной в Турцию гуманитарной помощи собрало министерство обороны Грузии. Грузия в первый же день трагедии вызвалась помочь Турции. В соседнюю страну отправились грузинские спасатели, в том числе кинологи. У них с собой все необходимое современное оборудование, оснащения, дроны, машина связи. Грузинские спасатели спасли из-под завалов троих человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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