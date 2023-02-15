https://sputnik-georgia.ru/20230215/kaladze-predstavil-kandidata-na-post-glavy-administratsii-rayona-chugureti-274901875.html

Каладзе представил кандидата на пост главы администрации района Чугурети

Каладзе представил кандидата на пост главы администрации района Чугурети

Каладзе отметил, что у Макацария есть длительный опыт работы на разных позициях в госслужбе 15.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-15T16:02+0400

2023-02-15T16:02+0400

2023-02-15T16:02+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе представил Давида Макацария в качестве кандидата на пост главы районной администрации района Чугурети. Макацария по профессии экономист. В течение последних лет он работал в бизнес-секторе. Каладзе выразил уверенность, что его многообразный опыт пригодится району Чугурети и людям, проживающим там. "Хочу пожелать Давиду успехов. В районе нужно осуществить много проектов, есть проблемы", - отметил Каладзе. Мэр Тбилиси подчеркнул, что важно, чтобы у района был ответственный руководитель, который вместе с командой мэрии столицы достойно сможет ответить на все вызовы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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