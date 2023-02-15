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https://sputnik-georgia.ru/20230215/kaladze-predstavil-kandidata-na-post-glavy-administratsii-rayona-chugureti-274901875.html
Каладзе представил кандидата на пост главы администрации района Чугурети
Каладзе представил кандидата на пост главы администрации района Чугурети
Каладзе отметил, что у Макацария есть длительный опыт работы на разных позициях в госслужбе 15.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-15T16:02+0400
2023-02-15T16:02+0400
грузия
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политика
тбилиси
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе представил Давида Макацария в качестве кандидата на пост главы районной администрации района Чугурети. Макацария по профессии экономист. В течение последних лет он работал в бизнес-секторе. Каладзе выразил уверенность, что его многообразный опыт пригодится району Чугурети и людям, проживающим там. "Хочу пожелать Давиду успехов. В районе нужно осуществить много проектов, есть проблемы", - отметил Каладзе. Мэр Тбилиси подчеркнул, что важно, чтобы у района был ответственный руководитель, который вместе с командой мэрии столицы достойно сможет ответить на все вызовы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, тбилиси, каха каладзе
грузия, новости, политика, тбилиси, каха каладзе

Каладзе представил кандидата на пост главы администрации района Чугурети

16:02 15.02.2023
© Tbilisi City HallКаха Каладзе рассказал, как столица Грузии борется с преодолением климатических изменений
Каха Каладзе рассказал, как столица Грузии борется с преодолением климатических изменений - Sputnik Грузия, 1920, 15.02.2023
© Tbilisi City Hall
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Каладзе отметил, что у Макацария есть длительный опыт работы на разных позициях в госслужбе
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе представил Давида Макацария в качестве кандидата на пост главы районной администрации района Чугурети.
"Вы знаете, что вакантна должность главы районной администрации Чугурети. Хочу на эту позицию представить Давида Макацария. Его кандидатура на утверждение будет направлена в сакребуло столицы, и я уверен, что у него будет поддержка", - заявил Каладзе.
Макацария по профессии экономист. В течение последних лет он работал в бизнес-секторе.
Каладзе выразил уверенность, что его многообразный опыт пригодится району Чугурети и людям, проживающим там.
"Хочу пожелать Давиду успехов. В районе нужно осуществить много проектов, есть проблемы", - отметил Каладзе.
Мэр Тбилиси подчеркнул, что важно, чтобы у района был ответственный руководитель, который вместе с командой мэрии столицы достойно сможет ответить на все вызовы.
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