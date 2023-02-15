https://sputnik-georgia.ru/20230215/kurs-lari-na-sredu--26583-gel-274884605.html

Курс лари на среду – 2,6583 GEL/$

Курс лари на среду – 2,6583 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0036 лари по отношению к доллару 15.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-15T09:20+0400

2023-02-15T09:20+0400

2023-02-15T09:20+0400

грузия

экономика

новости

тбилиси

сша

национальный банк

лари

доллар

курс лари к доллару на сегодня в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23907/79/239077906_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_6c5c3824756b567fe7260d9936c3de33.jpg

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 февраля в размере 2,6583 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0036 лари по отношению к доллару.

тбилиси

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, тбилиси, сша, национальный банк, лари, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии