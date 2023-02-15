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Курс лари на среду – 2,6583 GEL/$
Курс лари на среду – 2,6583 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0036 лари по отношению к доллару 15.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-15T09:20+0400
2023-02-15T09:20+0400
2023-02-15T09:20+0400
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курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 февраля в размере 2,6583 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0036 лари по отношению к доллару.
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грузия, экономика, новости, тбилиси, сша, национальный банк, лари, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, новости, тбилиси, сша, национальный банк, лари, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на среду – 2,6583 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0036 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 февраля в размере 2,6583 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0036 лари по отношению к доллару.