https://sputnik-georgia.ru/20230215/lift-sorvalsya-v-mnogoetazhke-v-batumi-est-postradavshie-274913169.html

Лифт сорвался в многоэтажке в Батуми, есть пострадавшие

Лифт сорвался в многоэтажке в Батуми, есть пострадавшие

Причиной обрушения лифта, по предварительным данным, стала большая нагрузка 15.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-15T18:24+0400

2023-02-15T18:24+0400

2023-02-15T18:24+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Пожилая женщина получила перелом ног, а еще двое легкие травмы в результате обрушения лифта в многоэтажном жилом доме в курортном городе Батуми, сообщает телеканал "Мтавари архи".Инцидент произошел в доме на улице Агмашенебели. На место происшествия прибыли полиция и скорая помощь. Пострадавших сразу же доставили в больницу. Женщине с переломами нужна операция. Причиной обрушения лифта, по предварительным данным, стала большая нагрузка. Он сорвался, когда туда вошли шесть человек. Точную причину случившегося установит экспертиза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

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