https://sputnik-georgia.ru/20230215/moldavskiy-deputat-tsyrdya-moldova-gotovit-ultimatum-tiraspolyu-274886795.html

Молдавский депутат Цырдя: Молдова готовит ультиматум Тирасполю

Молдавский депутат Цырдя: Молдова готовит ультиматум Тирасполю

Заявления Майи Санду о том, что Россия готовит госпереворот в Молдове – это предлог для устранения конкурентов в борьбе за власть 15.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-15T09:57+0400

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Такое мнение в интервью "Sputnik по-русски" высказал депутат парламента Молдовы от Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя. Почему Майя Санду хвалит некомпетентное правительство Гаврилицы перед тем, как его распустить? Зачем назначать представителя силовых структур на пост премьер-министра? Как это отразится на урегулировании конфликта в Приднестровье? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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