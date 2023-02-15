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Молдавский депутат Цырдя: Молдова готовит ультиматум Тирасполю
Молдавский депутат Цырдя: Молдова готовит ультиматум Тирасполю
Заявления Майи Санду о том, что Россия готовит госпереворот в Молдове – это предлог для устранения конкурентов в борьбе за власть 15.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-15T09:57+0400
2023-02-15T09:57+0400
2023-02-15T10:00+0400
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Такое мнение в интервью "Sputnik по-русски" высказал депутат парламента Молдовы от Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя. Почему Майя Санду хвалит некомпетентное правительство Гаврилицы перед тем, как его распустить? Зачем назначать представителя силовых структур на пост премьер-министра? Как это отразится на урегулировании конфликта в Приднестровье? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, молдова, в мире, видео
мультимедиа, видео, молдова, в мире, видео
Молдавский депутат Цырдя: Молдова готовит ультиматум Тирасполю
09:57 15.02.2023 (обновлено: 10:00 15.02.2023)
Заявления Майи Санду о том, что Россия готовит госпереворот в Молдове – это предлог для устранения конкурентов в борьбе за власть
Такое мнение в интервью "Sputnik по-русски" высказал депутат парламента Молдовы от Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.
Почему Майя Санду хвалит некомпетентное правительство Гаврилицы перед тем, как его распустить? Зачем назначать представителя силовых структур на пост премьер-министра? Как это отразится на урегулировании конфликта в Приднестровье?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.