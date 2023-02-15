https://sputnik-georgia.ru/20230215/oblava-sredi-nochi-zhitelya-rustavi-zaderzhali-za-torgovlyu-narkotikami-274891546.html

Облава среди ночи: жителя Рустави задержали за торговлю наркотиками

Облава среди ночи: жителя Рустави задержали за торговлю наркотиками

В квартире задержанного изъяты улики, сам обвиняемый хранит право на молчание 15.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-15T11:44+0400

2023-02-15T11:44+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Сотрудники министерства внутренних дел Грузии задержали еще одного обвиняемого в наркопреступлении.Как передает телеканал "Рустави 2", спецоперация прошла поздно ночью на улице Тодрадзе в городе Рустави (25 км от Тбилиси). В квартире задержанного прошел обыск, изъяты различные вещественные доказательства. Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка или пересылка новых психоактивных веществ", наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. Сотрудники различных департаментов МВД Грузии за последнее время задержали 45 человек, обвиняемых в наркопреступлениях, в том числе 23 человек за торговлю наркотиками. На сегодняшний день в Грузию наркотики попадают несколькими путями. Тяжелые наркотики поступают в страну с Востока через "канал Поничала". Второй канал распространения наркотиков – Интернет, а третий – Европа, откуда поступают "клубные наркотики". Транзит и реализация наркотиков являются одним из самых тяжких преступлений в Грузии, которое карается высшей мерой наказания, вплоть до бессрочного заключения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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