https://sputnik-georgia.ru/20230215/oblava-sredi-nochi-zhitelya-rustavi-zaderzhali-za-torgovlyu-narkotikami-274891546.html
Облава среди ночи: жителя Рустави задержали за торговлю наркотиками
Облава среди ночи: жителя Рустави задержали за торговлю наркотиками
В квартире задержанного изъяты улики, сам обвиняемый хранит право на молчание 15.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-15T11:44+0400
2023-02-15T11:44+0400
2023-02-15T11:53+0400
происшествия
грузия
новости
рустави
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/09/250572793_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7675b057d957b4f7cc6b51d51ba24975.jpg
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Сотрудники министерства внутренних дел Грузии задержали еще одного обвиняемого в наркопреступлении.Как передает телеканал "Рустави 2", спецоперация прошла поздно ночью на улице Тодрадзе в городе Рустави (25 км от Тбилиси). В квартире задержанного прошел обыск, изъяты различные вещественные доказательства. Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка или пересылка новых психоактивных веществ", наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. Сотрудники различных департаментов МВД Грузии за последнее время задержали 45 человек, обвиняемых в наркопреступлениях, в том числе 23 человек за торговлю наркотиками. На сегодняшний день в Грузию наркотики попадают несколькими путями. Тяжелые наркотики поступают в страну с Востока через "канал Поничала". Второй канал распространения наркотиков – Интернет, а третий – Европа, откуда поступают "клубные наркотики". Транзит и реализация наркотиков являются одним из самых тяжких преступлений в Грузии, которое карается высшей мерой наказания, вплоть до бессрочного заключения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
рустави
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/09/250572793_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a3fe1c2664ae191a84450d41e4807636.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, рустави, тбилиси
происшествия, грузия, новости, рустави, тбилиси
Облава среди ночи: жителя Рустави задержали за торговлю наркотиками
11:44 15.02.2023 (обновлено: 11:53 15.02.2023)
В квартире задержанного изъяты улики, сам обвиняемый хранит право на молчание
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Сотрудники министерства внутренних дел Грузии задержали еще одного обвиняемого в наркопреступлении.
Как передает телеканал "Рустави 2
", спецоперация прошла поздно ночью на улице Тодрадзе в городе Рустави (25 км от Тбилиси). В квартире задержанного прошел обыск, изъяты различные вещественные доказательства.
"Предположительно, он задержан за хранение наркотических веществ. У меня такая первичная информация, однако, что есть в материалах дела, мы узнаем в ближайшие дни. Фактически получается, что он использует право на молчание", - заявил адвокат задержанного Ростом Кереселиздзе.
Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка или пересылка новых психоактивных веществ", наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
Сотрудники различных департаментов МВД Грузии за последнее время задержали 45 человек, обвиняемых в наркопреступлениях, в том числе 23 человек за торговлю наркотиками.
На сегодняшний день в Грузию наркотики попадают несколькими путями. Тяжелые наркотики поступают в страну с Востока через "канал Поничала". Второй канал распространения наркотиков – Интернет, а третий – Европа, откуда поступают "клубные наркотики".
Транзит и реализация наркотиков являются одним из самых тяжких преступлений в Грузии, которое карается высшей мерой наказания, вплоть до бессрочного заключения.