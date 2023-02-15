https://sputnik-georgia.ru/20230215/pesakh-2023-kakogo-chisla-nachinayut-prazdnovat-evreyskuyu-paskhu-274915172.html

Песах 2023: какого числа начинают праздновать еврейскую Пасху?

Песах 2023: какого числа начинают праздновать еврейскую Пасху?

Песах, или еврейская Пасха, посвящен Исходу иудеев из Египта – это библейское событие считается началом истории иудейского народа 15.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-15T20:12+0400

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справки

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Исторический исход евреев из Египта по еврейскому календарю ежегодно начинают праздновать 15 Нисана – праздник в Израиле длится семь дней, а за его пределами – восемь. Какого числа начинают праздновать Песах, или еврейскую Пасху, в 2023-м по григорианскому календарю, читайте в Sputnik Грузия. Когда начинают праздновать Песах? По григорианскому календарю дата Песах каждый год разная. В 2023 году еврейскую Пасху начнут праздновать 5 апреля с заходом солнца. Еврейскую Пасху, которая более древняя, чем христианская, и имеет другое значение, иудеи празднуют с XIII века до нашей эры – задолго до рождения Спасителя. Эта библейская история началась после переселения Иакова вместе с семьей в Египет, где со временем египтяне превратили евреев в своих рабов. Всевышний послал в Египет Моисея и явил ряд чудес, чтобы спасти еврейский народ из египетского плена. Однако фараон не соглашался освободить рабов. За это Бог наказал его и весь Египет десятью страшными карами. Самой страшной оказалась десятая – в одну ночь погибли все первенцы египетского народа. Еврейские дома мор обошел стороной, так как Бог повелел Моисею, чтобы каждая семья вечером зарезала ягненка и пометила его кровью входную дверь. "Песах" на иврите означает "пройти мимо". Так Всевышний в ночь на 14 Нисана прошел мимо домов с пометками, и Моисей смог еврейский народ увести из Египта. С тех незапамятных времен евреи 15 Нисана празднуют Песах как день спасения еврейских первенцев от смерти и избавления из египетского рабства. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки