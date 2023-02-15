https://sputnik-georgia.ru/20230215/prinuzhdal-podrostka-k-seksu-v-gruzii-zaderzhan-21-letniy-muzhchina-274900067.html

Принуждал подростка к сексу: в Грузии задержан 21-летний мужчина

Принуждал подростка к сексу: в Грузии задержан 21-летний мужчина

Молодой мужчина шантажировал подростка публикацией ее интимных фотографий 15.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-15T14:36+0400

2023-02-15T14:36+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Грузинские полицейские задержали 21-летнего мужчину за принуждение к установлению сексуальных отношений и угрозу распространения интимных фотографий 15-летней девушки в городе Ахалкалаки (регион Самцхе-Джавахети).Как передает телеканал "Рустави 2", как обвиняемого, так и пострадавшую защищают казенные адвокаты. Суд, который был закрыт для представителей СМИ, избрал заключение в качестве меры пресечения для обвиняемого.По неуточненной информации, интимные фотографии подростка все же распространились в социальной сети. Однако неизвестно, их распространил непосредственно обвиняемый или в деле фигурируют другие лица. Сторона защиты требовала отпустить молодого мужчину под залог. Однако суд не удовлетворил ходатайство адвоката. Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК Грузии – "понуждение к проникновению сексуального характера в тело лица или к иным действиям сексуального характера, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего" и "вымогательство". Задержанному грозит от 9 до 15 лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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