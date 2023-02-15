https://sputnik-georgia.ru/20230215/seks-skandal-v-gruzii-oppozitsionnomu-politiku-uzhestochili-prigovor-274898785.html

Секс-скандал в Грузии: оппозиционному политику ужесточили наказание

Секс-скандал в Грузии: оппозиционному политику ужесточили наказание

По данным следствия, политик стал приставать к помощнице в нетрезвом состоянии 15.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-15T12:56+0400

2023-02-15T12:56+0400

2023-02-15T13:23+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Тбилисский апелляционный суд признал оппозиционного политика Гоги Цулая виновным в совершении сексуальных действий иного характера и приговорил к лишению свободны на четыре года, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии. Таким образом Тбилисский апелляционный суд отменил решение Тбилисского городского суда и полностью разделил апелляционную жалобу прокуратуры. Цулая был задержан 16 марта 2021 года. Как установило следствие, осужденный в связи со своей политической деятельностью попросил потерпевшую сопровождать его на встрече, запланированной в Тбилиси, для оказания помощи в переговорах. Приехав в Тбилиси, осужденный предложил потерпевшей переночевать на съемной квартире, где он в состоянии алкогольного опьянения совершил в отношении последней насильственные действия сексуального характера. В результате указанного насилия потерпевшая получила телесные повреждения различных частей тела. Политик, обвиняемый в сексуальных домогательствах, освобожден под залог>>Цулая были предъявлены обвинения по статье "Сексуальные действия иного характера, совершенные с применением насилия" УК Грузии, что предусматривает наказание в качестве лишение свободы на срок от 4 до 6 лет. Несмотря на предъявленные прокуратурой доказательства, Тбилисский городской суд оправдал Цулая в предъявленном ему обвинении, однако признал виновным в "насилии, причинившем физические страдания потерпевшему", и приговорил к лишению свободы на шесть месяцев. Прокуратура не согласилась с указанным решением и обжаловала его в высшей инстанции. Тбилисский апелляционный суд удовлетворил жалобу и приговорил Цулая к лишению свободы на четыре года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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