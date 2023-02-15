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Страшная авария на востоке Грузии – среди погибших ребенок
Страшная авария на востоке Грузии – среди погибших ребенок
Все погибшие - члены одной семьи: ребенок, его отец и бабушка 15.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-15T10:02+0400
2023-02-15T10:02+0400
2023-02-15T11:12+0400
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Трагедия произошла в регионе Кахети – в результате дорожно-транспортного происшествия скончались три человека, среди них один ребенок 2,5 лет.Как уточняет телекомпания "Рустави-2", авария произошла накануне ночью. Грузовой и легковой автомобили столкнулись друг с другом в селе Тохлиаури района Сагареджо.Все погибшие - члены одной семьи: ребенок, его отец и бабушка. В результате ДТП пострадали еще три человека, они переведены в клинику. Особенно в тяжелом состоянии находится женщина, которая подключена к аппарату искусственного дыхания. По факту начато следствие. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, кахети, сагареджо
происшествия, новости, грузия, кахети, сагареджо
Страшная авария на востоке Грузии – среди погибших ребенок
10:02 15.02.2023 (обновлено: 11:12 15.02.2023)
Все погибшие - члены одной семьи: ребенок, его отец и бабушка
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Трагедия произошла в регионе Кахети – в результате дорожно-транспортного происшествия скончались три человека, среди них один ребенок 2,5 лет.
Как уточняет телекомпания "Рустави-2
", авария произошла накануне ночью. Грузовой и легковой автомобили столкнулись друг с другом в селе Тохлиаури района Сагареджо.
Все погибшие - члены одной семьи: ребенок, его отец и бабушка. В результате ДТП пострадали еще три человека, они переведены в клинику. Особенно в тяжелом состоянии находится женщина, которая подключена к аппарату искусственного дыхания.
"Доставили четверых пациентов с травмами, полученными во время дорожно-транспортного происшествия. Один из пациентов был 2,5-летний ребенок, которого привезли мертвым. У двух мужчин есть сотрясение мозга, травмы головного мозга, открытые раны", - сообщил хирург клиники "Джео госпиталс" Мамука Отиашвили.
По факту начато следствие.