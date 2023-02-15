https://sputnik-georgia.ru/20230215/strashnaya-avariya-na-vostoke-gruzii--sredi-pogibshikh-rebenok-274887290.html

Страшная авария на востоке Грузии – среди погибших ребенок

Страшная авария на востоке Грузии – среди погибших ребенок

Все погибшие - члены одной семьи: ребенок, его отец и бабушка 15.02.2023, Sputnik Грузия

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происшествия

новости

грузия

кахети

сагареджо

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Трагедия произошла в регионе Кахети – в результате дорожно-транспортного происшествия скончались три человека, среди них один ребенок 2,5 лет.Как уточняет телекомпания "Рустави-2", авария произошла накануне ночью. Грузовой и легковой автомобили столкнулись друг с другом в селе Тохлиаури района Сагареджо.Все погибшие - члены одной семьи: ребенок, его отец и бабушка. В результате ДТП пострадали еще три человека, они переведены в клинику. Особенно в тяжелом состоянии находится женщина, которая подключена к аппарату искусственного дыхания. По факту начато следствие. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

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