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Арбитраж обязал Грузию выплатить "Интер РАО" 76 млн долларов - первый комментарий Каладзе
Арбитраж обязал Грузию выплатить "Интер РАО" 76 млн долларов - первый комментарий Каладзе
Грузия проиграла спор о тарифах на электроэнергию с "дочками" российского энергохолдинга "Интер РАО" 15.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-15T14:15+0400
2023-02-15T14:15+0400
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ТБИЛИСИ, 15 фев. — Sputnik. Дочерние компании "Интер РАО" требовали от Грузии выплаты штрафа в 200 миллионов долларов из-за отказа повысить энерготарифы в связи с девальвацией лари, но международный арбитраж обязал ответчика выплатить 76 миллионов долларов, сказал экс-министр энергетики Грузии, ныне мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам. Истцы требовали от властей Грузии, которые в 2014 году отказали компании в повышении тарифов на электроэнергию, компенсации ущерба, вызванного девальвацией лари. В 2021 году Стокгольмский арбитраж обязал власти Грузии выплатить "Интер РАО" 80,5 миллиона долларов, но правительство страны обжаловало это решение.При этом он напомнил о том, что соглашение с "Интер РАО" Грузия заключила при прежней власти. Иск против Грузии подали зарегистрированные в Нидерландах дочерние компании "Интер РАО" Gardabani Holdings, владеющая двумя грузинскими ГЭС – "Храми-1", "Храми-2", и Silk Road Holdings, которой принадлежит 75% электрораспределительной компании "Теласи", обслуживающей Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Арбитраж обязал Грузию выплатить "Интер РАО" 76 млн долларов - первый комментарий Каладзе
14:15 15.02.2023 (обновлено: 15:37 15.02.2023)
Грузия проиграла спор о тарифах на электроэнергию с "дочками" российского энергохолдинга "Интер РАО"
ТБИЛИСИ, 15 фев. — Sputnik. Дочерние компании "Интер РАО" требовали от Грузии выплаты штрафа в 200 миллионов долларов из-за отказа повысить энерготарифы в связи с девальвацией лари, но международный арбитраж обязал ответчика выплатить 76 миллионов долларов, сказал экс-министр энергетики Грузии, ныне мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам.
Истцы требовали от властей Грузии, которые в 2014 году отказали компании в повышении тарифов на электроэнергию, компенсации ущерба, вызванного девальвацией лари. В 2021 году Стокгольмский арбитраж обязал власти Грузии выплатить "Интер РАО" 80,5 миллиона долларов, но правительство страны обжаловало это решение.
"Мы приняли решение, так как тогда считали, что компании не полагалось 200 миллионов, и прямо сказали: будем оспаривать... И, соответственно, произошло рассмотрение в арбитраже, и вместо 200 миллионов нас обязали выплатить 76 миллионов долларов", - сказал Каладзе.
При этом он напомнил о том, что соглашение с "Интер РАО" Грузия заключила при прежней власти.
Иск против Грузии подали зарегистрированные в Нидерландах дочерние компании "Интер РАО" Gardabani Holdings, владеющая двумя грузинскими ГЭС – "Храми-1", "Храми-2", и Silk Road Holdings, которой принадлежит 75% электрораспределительной компании "Теласи", обслуживающей Тбилиси.