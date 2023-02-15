https://sputnik-georgia.ru/20230215/sud-obyazal-gruziyu-vyplatit-inter-rao-76-mln-dollarov---pervyy-kommentariy-kaladze-274900201.html

Арбитраж обязал Грузию выплатить "Интер РАО" 76 млн долларов - первый комментарий Каладзе

Арбитраж обязал Грузию выплатить "Интер РАО" 76 млн долларов - первый комментарий Каладзе

Грузия проиграла спор о тарифах на электроэнергию с "дочками" российского энергохолдинга "Интер РАО" 15.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-15T14:15+0400

2023-02-15T14:15+0400

2023-02-15T15:37+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев. — Sputnik. Дочерние компании "Интер РАО" требовали от Грузии выплаты штрафа в 200 миллионов долларов из-за отказа повысить энерготарифы в связи с девальвацией лари, но международный арбитраж обязал ответчика выплатить 76 миллионов долларов, сказал экс-министр энергетики Грузии, ныне мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам. Истцы требовали от властей Грузии, которые в 2014 году отказали компании в повышении тарифов на электроэнергию, компенсации ущерба, вызванного девальвацией лари. В 2021 году Стокгольмский арбитраж обязал власти Грузии выплатить "Интер РАО" 80,5 миллиона долларов, но правительство страны обжаловало это решение.При этом он напомнил о том, что соглашение с "Интер РАО" Грузия заключила при прежней власти. Иск против Грузии подали зарегистрированные в Нидерландах дочерние компании "Интер РАО" Gardabani Holdings, владеющая двумя грузинскими ГЭС – "Храми-1", "Храми-2", и Silk Road Holdings, которой принадлежит 75% электрораспределительной компании "Теласи", обслуживающей Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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