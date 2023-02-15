https://sputnik-georgia.ru/20230215/ubiystvo-na-zapade-gruzii-obvineniya-predyavleny-molodoy-zhenschine-274914935.html

Убийство на западе Грузии: обвинения предъявлены молодой женщине

Убийство на западе Грузии: обвинения предъявлены молодой женщине

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы 15.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-15T19:49+0400

2023-02-15T19:49+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения 31-летней женщине по факту умышленного убийства в районе Хоби (регион Самегрело - Земо Сванети) на западе страны, говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным следствия, 13 февраля на территории села Хамискури во время ссоры обвиняемая нанесла повреждения в области головы 49-летней знакомой ударом камнем. В результате женщина скончалась на месте. По данным СМИ, женщина убила женщину из-за денег. Жертву нашли на улице прохожие. Полиция задержала обвиняемую в тот же день по горячим следам. Обвинения ей предъявлены по статье "умышленное убийство", что наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. Прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой заключения под стражу в качестве меры пресечения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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