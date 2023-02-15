https://sputnik-georgia.ru/20230215/v-gruzii-podesheveyut-bolee-800-medikamentov-274917050.html

В Грузии подешевеют более 800 медикаментов

В Грузии подешевеют более 800 медикаментов

С 15 февраля в Грузии запрещено продавать некоторые лекарства по ценам, выше установленных государством 15.02.2023, Sputnik Грузия

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турция

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Более 800 медикаментов для лечения хронических и онкологических заболеваний со среды подешевеют еще на 40%, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. С 15 февраля в Грузии запрещено продавать лекарства для лечения хронических и онкологических заболеваний по ценам, выше установленных государством. Правительство дало представителям фармацевтической сферы время на пересмотр цен до 31 января.В дальнейшем планируется введение референтных цен и на другие группы медикаментов. С марта 2022 года грузинский рынок открылся для лекарств из Турции, благодаря чему лекарства в стране подешевели на 60-80%. В результате население Грузии сэкономило на лекарствах в общей сложности около 200 миллионов лари. О том, что фармацевтический рынок Грузии нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства, премьер-министр заявил еще в ноябре 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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