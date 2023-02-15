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В Грузии подешевеют более 800 медикаментов
В Грузии подешевеют более 800 медикаментов
С 15 февраля в Грузии запрещено продавать некоторые лекарства по ценам, выше установленных государством 15.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-15T20:42+0400
2023-02-15T20:42+0400
2023-02-15T20:53+0400
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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Более 800 медикаментов для лечения хронических и онкологических заболеваний со среды подешевеют еще на 40%, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. С 15 февраля в Грузии запрещено продавать лекарства для лечения хронических и онкологических заболеваний по ценам, выше установленных государством. Правительство дало представителям фармацевтической сферы время на пересмотр цен до 31 января.В дальнейшем планируется введение референтных цен и на другие группы медикаментов. С марта 2022 года грузинский рынок открылся для лекарств из Турции, благодаря чему лекарства в стране подешевели на 60-80%. В результате население Грузии сэкономило на лекарствах в общей сложности около 200 миллионов лари. О том, что фармацевтический рынок Грузии нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства, премьер-министр заявил еще в ноябре 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, турция, ираклий гарибашвили
грузия, новости, общество, турция, ираклий гарибашвили
В Грузии подешевеют более 800 медикаментов
20:42 15.02.2023 (обновлено: 20:53 15.02.2023)
С 15 февраля в Грузии запрещено продавать некоторые лекарства по ценам, выше установленных государством
ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Более 800 медикаментов для лечения хронических и онкологических заболеваний со среды подешевеют еще на 40%, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
С 15 февраля в Грузии запрещено продавать лекарства для лечения хронических и онкологических заболеваний по ценам, выше установленных государством. Правительство дало представителям фармацевтической сферы время на пересмотр цен до 31 января.
"Как мы и обещали обществу, с сегодняшнего дня на медикаменты задействованы референтные цены. В результате более 800 медикаментов для лечения хронических и онкологических заболеваний подешевеют еще в среднем на 40%", – заявил Гарибашвили.
В дальнейшем планируется введение референтных цен и на другие группы медикаментов.
С марта 2022 года грузинский рынок открылся для лекарств из Турции, благодаря чему лекарства в стране подешевели на 60-80%. В результате население Грузии сэкономило на лекарствах в общей сложности около 200 миллионов лари.
О том, что фармацевтический рынок Грузии нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства, премьер-министр заявил еще в ноябре 2021 года.