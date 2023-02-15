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Верхний Ларс сегодня: на трейлерах опять не проехать

Верхний Ларс сегодня: на трейлерах опять не проехать

В последний раз большегрузы ждали проезда по дороге в направлении границы Грузии с Россией два дня 15.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-15T23:44+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к границе Грузии с Россией, запрещено для автотранспорта с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог Минрегионразвития. Ограничение введено из-за снегопада и низкой температуры на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.Движение на этом участке было запрещено для большегрузов с 13 февраля. Запрет сняли лишь днем 15-го, а к вечеру в целях безопасности дорогу вновь закрыли. Для остальных видов транспорта дорога открыта. На участке Гудаури-Коби действует запрет на остановки, а также проезжать можно только через лавинозащитные тоннели, говорится в сообщении. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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