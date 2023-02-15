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Вниманию автомобилистов! На одной из улиц Тбилиси вводятся ограничения

Вниманию автомобилистов! На одной из улиц Тбилиси вводятся ограничения

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Движение автотранспорта будет частично ограничено с моста Миндели до пересечения улиц Баланчини и Белиашвили в Тбилиси, сообщает... 15.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-15T15:41+0400

2023-02-15T15:41+0400

2023-02-15T15:41+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Движение автотранспорта будет частично ограничено с моста Миндели до пересечения улиц Баланчини и Белиашвили в Тбилиси, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси. Ограничения будут действовать с 15 февраля до 1 апреля из-за ремонтных работ, запланированных на улице Белиашвили.Работы, в основном, будут проходить в ночное время – с 23:00 до 07:00. А в течение дня, во время интенсивного передвижения транспортных средств, данное ограничение будет снято и передвижение будет возможно беспрепятственно. На заседании столичного муниципалитета мэр Каха Каладзе сообщил, что мэрия Тбилиси начинает благоустройство 12 проблемных узлов столицы. Проект начнется с пересечения улиц Белиашвили и Баланчини. Планируется расширение тротуаров, обустройство пандусов для пешеходов и адаптированных переходов. Параллельно проходит восстановление близлежащих рекреационных и публичных пространств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе