https://sputnik-georgia.ru/20230215/voennyy-ekspert-rossii-nuzhno-do-leta-nanesti-maksimalnyy-uron-vsu---video-274915059.html

Военный эксперт: России нужно до лета нанести максимальный урон ВСУ - видео

Военный эксперт: России нужно до лета нанести максимальный урон ВСУ - видео

Почему России важно постараться до лета нанести максимальный непоправимый урон ВСУ? Смотрите, что заявил по этому вопросу военный эксперт Даниил Безсонов 15.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-15T19:27+0400

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видео

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экспертное мнение

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обострение ситуации вокруг украины 2022

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Можно ли верить "вбросам" о предстоящем российском наступлении? Готовит ли Киев контрнаступление в Запорожье? И когда ждать натовские танки на Украине? Эти и другие вопросы комментирует эксперт Даниил Безсонов.

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Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео