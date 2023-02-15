https://sputnik-georgia.ru/20230215/voennyy-ekspert-rossii-nuzhno-do-leta-nanesti-maksimalnyy-uron-vsu---video-274915059.html
Военный эксперт: России нужно до лета нанести максимальный урон ВСУ - видео
Военный эксперт: России нужно до лета нанести максимальный урон ВСУ - видео
Почему России важно постараться до лета нанести максимальный непоправимый урон ВСУ? Смотрите, что заявил по этому вопросу военный эксперт Даниил Безсонов 15.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-15T19:27+0400
2023-02-15T19:27+0400
2023-02-15T19:27+0400
видео
мультимедиа
экспертное мнение
россия
обострение ситуации вокруг украины 2022
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Можно ли верить "вбросам" о предстоящем российском наступлении? Готовит ли Киев контрнаступление в Запорожье? И когда ждать натовские танки на Украине? Эти и другие вопросы комментирует эксперт Даниил Безсонов.
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видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
Военный эксперт: России нужно до лета нанести максимальный урон ВСУ - видео
Почему России важно постараться до лета нанести максимальный непоправимый урон ВСУ? Смотрите, что заявил по этому вопросу военный эксперт Даниил Безсонов
Можно ли верить "вбросам" о предстоящем российском наступлении? Готовит ли Киев контрнаступление в Запорожье? И когда ждать натовские танки на Украине? Эти и другие вопросы комментирует эксперт Даниил Безсонов.