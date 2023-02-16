https://sputnik-georgia.ru/20230216/denezhnye-perevody-ot-migrantov-v-gruziyu-prodolzhayut-rasti-274921005.html

Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти

Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти

За год объем перечисленных средств из России вырос более чем в 11 раз 16.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-16T09:01+0400

2023-02-16T09:01+0400

2023-02-16T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь 2023 года вырос на 164,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил около 445 миллионов долларов, согласно данным на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия.Из России за отчетный период поступило 267,6 миллиона долларов – 60% от общего объема денежных переводов. При этом объем перечисленных средств по сравнению с январем 2022 года вырос более чем в 11 раз.В январе 2022 года перечисления из РФ составляли 13,3% от общего числа денег, перечисленных в Грузию.В январе из Грузии за границу перевели 26,3 миллиона долларов, что на 12,6% больше, чем в первый месяц 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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