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Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти
Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти
За год объем перечисленных средств из России вырос более чем в 11 раз 16.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-16T09:01+0400
2023-02-16T09:01+0400
2023-02-16T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь 2023 года вырос на 164,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил около 445 миллионов долларов, согласно данным на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия.Из России за отчетный период поступило 267,6 миллиона долларов – 60% от общего объема денежных переводов. При этом объем перечисленных средств по сравнению с январем 2022 года вырос более чем в 11 раз.В январе 2022 года перечисления из РФ составляли 13,3% от общего числа денег, перечисленных в Грузию.В январе из Грузии за границу перевели 26,3 миллиона долларов, что на 12,6% больше, чем в первый месяц 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, национальный банк
грузия, экономика, новости, национальный банк
Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти
За год объем перечисленных средств из России вырос более чем в 11 раз
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь 2023 года вырос на 164,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил около 445 миллионов долларов, согласно данным на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия.
Из России за отчетный период поступило 267,6 миллиона долларов – 60% от общего объема денежных переводов. При этом объем перечисленных средств по сравнению с январем 2022 года вырос более чем в 11 раз.
В январе 2022 года перечисления из РФ составляли 13,3% от общего числа денег, перечисленных в Грузию.
Статистика денежных переводов за январь 2023 года
Страна
Объем переводов, млн долларов
Рост,%
Россия
267,6
1095,7
Италия
39,7
18,9
США
28,6
40,8
Греция
18,1
6,7
Израиль
17,1
14,5
В январе из Грузии за границу перевели 26,3 миллиона долларов, что на 12,6% больше, чем в первый месяц 2022 года.