https://sputnik-georgia.ru/20230216/gololed-na-dorogakh-v-gruzii---gde-deystvuyut-ogranicheniya-274926551.html

Гололед на дорогах в Грузии - где действуют ограничения

Гололед на дорогах в Грузии - где действуют ограничения

Автомобилистов в Грузии призвали соблюдать установленные на дорогах режимы 16.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-16T11:51+0400

2023-02-16T11:51+0400

2023-02-16T11:51+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Непогода создала определенные проблемы для автомобилистов в Грузии, в очистительных работах участвуют более 500 единиц техники, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. В течение последних нескольких дней в Грузии выпадает обильно снег. Из-за сложных метеорологических условий на автомобильных дорогах страны установили определенные ограничения. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на 40-260 км участка (поворот Мухрани-узел Самтредиа-Дафнари) автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом также запрещено на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс, на автомобильной дороге Хашури-Ахалцихе-Вале, на 38-86 км участка (Кеда-Паксадзееби) дороги Батуми (Ангиса) – Ахалцихе, на 1-106 км участка (Гоми-Зестафони) дороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони. Данный режим также действует на 99-125 км участка (Чвелиери-Меле) дороги Кутаиси (поворот Цхалтубо) – Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили, на 30-186 км участка (Джвари-Ушгули) дороги Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили, на 39-62 км участка (перевал Накерала) автомобильной дороги Кутаиси (Моцамета) – Ткибули-Амбролаури и на автомобильной дороге Сачхере (Сареки) – Узунта-Шкмери-Зудали. Движение любого вида автотранспорта запрещено на 86-106 км участка (Паксадзееби-курорт Годердзи) дороги Батуми (Ангиса) – Ахалцихе, на 53-66 км участка (Корша-Бисо) дороги Жинвали-Барисахо-Шатили и на 125-151 км участка (Меле-Ласдили) дороги Кутаиси (поворот Цхалтубо) – Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили. Движение легкового автотранспорта разрешено с использованием противоскользящих цепей на 38-86 км участка (Кеда-Паксадзееби) дороги Батуми (Ангиса) – Ахалцихе, на 25-53 км участка (Магарос кари-Корша) дороги Жинвали-Барисахо-Шатили и на 70-186 км участка (Хаиши-Ушгули) дороги Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили. Департамент автомобильных дорог Грузии призывает население передвигаться с шинами, соответствующими зимнему периоду, на исправном автотранспорте и следовать установленным на дорогах режимам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, погода, батуми, кутаиси, цхалтубо, департамент автомобильных дорог