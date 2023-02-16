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Гостей выставки в Милане знакомят с туристическим потенциалом Грузии
Гостей выставки в Милане знакомят с туристическим потенциалом Грузии
Представители грузинской делегации провели встречи с членами международных компаний 16.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-16T08:31+0400
2023-02-16T08:31+0400
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Грузия принимает участие на крупнейшей туристической ярмарке Италии - BIT Milano 2023, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма. Международная выставка BIT Milano проводится ежегодно с 1980 года и является одной из крупнейших выставок туристической индустрии в Европе. На мероприятии Национальная администрация туризма Грузии представлена вместе с семью туркомпаниями. В выставке также принял участие Департамент туризма и курортов Аджарии. У стенда Грузии гости мероприятия могли ознакомиться с турпотенциалом страны. С целью дальнейшего сотрудничества представители грузинской делегации провели встречи с членами международных компаний. На турвыставке в Милане представлены более 500 международных компаний и организаций. Мероприятие собирает ежегодно более 65 тысяч визитеров со всего мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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туризм, грузия, новости, европа, милан, тбилиси

Гостей выставки в Милане знакомят с туристическим потенциалом Грузии

08:31 16.02.2023
© Georgian National Tourism AdministrationС турпотенциалом Грузии ознакомились на выставке в Милане
С турпотенциалом Грузии ознакомились на выставке в Милане - Sputnik Грузия, 1920, 16.02.2023
© Georgian National Tourism Administration
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Представители грузинской делегации провели встречи с членами международных компаний
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Грузия принимает участие на крупнейшей туристической ярмарке Италии - BIT Milano 2023, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.
Международная выставка BIT Milano проводится ежегодно с 1980 года и является одной из крупнейших выставок туристической индустрии в Европе.
На мероприятии Национальная администрация туризма Грузии представлена вместе с семью туркомпаниями. В выставке также принял участие Департамент туризма и курортов Аджарии.
У стенда Грузии гости мероприятия могли ознакомиться с турпотенциалом страны. С целью дальнейшего сотрудничества представители грузинской делегации провели встречи с членами международных компаний.
На турвыставке в Милане представлены более 500 международных компаний и организаций. Мероприятие собирает ежегодно более 65 тысяч визитеров со всего мира.
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