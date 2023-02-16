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Грузинская шахматистка стала третьей на Гран-при в Мюнхене
Грузинская шахматистка стала третьей на Гран-при в Мюнхене
Дзагнидзе набрала 6,5 балла из максимальных 11 16.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-16T13:36+0400
2023-02-16T13:36+0400
2023-02-16T14:00+0400
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Лидер женской сборной Грузии по шахматам Нана Дзагнидзе стала бронзовым призером второго этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) среди женщин в Мюнхене. Дзагнидзе набрала 6,5 балла из 11. Грузинская шахматистка праздновала победу трижды в 11 сыгранных на турнире партиях, семь раз была зафиксирована ничья и только в одном матче она потерпела поражение. Выступавшая от имени ФИДЕ россиянка Александра Костенюк заняла первое место с 7,5 балла из 11, а индианка Хампи Конеру заняла второе место - 7 баллов. FIDE разрешает спортсменам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах только под нейтральным флагом. На втором этапе Гран-при в Мюнхене, который продлился неделю, приняли участие 16 сильнейших шахматисток. Серия Гран-при состоит из четырех турниров. Третий этап пройдет в Индии в марте. Первый этап, который прошел в сентябре в Казахстане, выиграла россиянка Екатерина Лагно. Две лучшие шахматистки по итогам серии отберутся на турнир претенденток.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, индия, казахстан, нана дзагнидзе, фиде, fide
Грузинская шахматистка стала третьей на Гран-при в Мюнхене
13:36 16.02.2023 (обновлено: 14:00 16.02.2023)
Дзагнидзе набрала 6,5 балла из максимальных 11
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Лидер женской сборной Грузии по шахматам Нана Дзагнидзе стала бронзовым призером второго этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) среди женщин в Мюнхене.
Дзагнидзе набрала 6,5 балла из 11. Грузинская шахматистка праздновала победу трижды в 11 сыгранных на турнире партиях, семь раз была зафиксирована ничья и только в одном матче она потерпела поражение.
Выступавшая от имени ФИДЕ россиянка Александра Костенюк заняла первое место с 7,5 балла из 11, а индианка Хампи Конеру заняла второе место - 7 баллов.
FIDE разрешает спортсменам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах только под нейтральным флагом.
На втором этапе Гран-при в Мюнхене, который продлился неделю, приняли участие 16 сильнейших шахматисток.
Серия Гран-при состоит из четырех турниров. Третий этап пройдет в Индии в марте. Первый этап, который прошел в сентябре в Казахстане, выиграла россиянка Екатерина Лагно. Две лучшие шахматистки по итогам серии отберутся на турнир претенденток.