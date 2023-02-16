https://sputnik-georgia.ru/20230216/kogda-prazdnuyut-purim-ili-samyy-veselyy-evreyskiy-prazdnik-v-2023-274934337.html

Когда празднуют Пурим или самый веселый еврейский праздник в 2023?

Когда празднуют Пурим или самый веселый еврейский праздник в 2023?

Пурим, или самый веселый еврейский праздник, по иудейскому календарю празднуют 14 числа месяца Адар 16.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-16T15:02+0400

2023-02-16T15:02+0400

2023-02-16T15:02+0400

справки

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Самый веселый еврейский праздник установили в память о чудесном спасении евреев от истребления в Персидском царстве более 2 400 лет назад, в период правления царя Ахашвероша (Артаксеркс). Когда празднуют Пурим, или самый веселый еврейский праздник, в 2023-м по григорианскому календарю, читайте в Sputnik Грузия. Когда празднуют Пурим Самый веселый еврейский праздник в 2023-м начнут праздновать 6 марта с заходом солнца. Первый всенародный праздник в число церковных торжеств не входит, так как Пурим установлен постановлением мудрецов, а не Торой. История праздника подробно описана в одной из ветхозаветных книг. По преданию, описанному в книге Есфирь (Эстер), кровавый Аман, один из любимцев персидского царя Ахашвероша, задумал истребить еврейский народ. Однако планам царедворца помешали царица Эстер и ее родственник Мордехай. Царица убедила своего царственного супруга, персидского царя, пощадить еврейский народ и повесить Амана. Праздновать Пурим начинают и заканчивают чтением книги Эстер в синагоге. При чтении книги всякий раз, когда звучит имя Амана, собравшиеся в синагоге начинают свистеть, топать и шуметь трещотками-граггерами, чтобы его заглушить. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки