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Курьеры планируют митинговать в Тбилиси в неделю раз
Курьеры планируют митинговать в Тбилиси в неделю раз
Акции будут проходить около офиса компании в районе Ваке 16.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-16T20:42+0400
2023-02-16T20:42+0400
2023-02-16T21:21+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Недовольные зарплатами и условиями труда работники службы доставки Wolt планирует каждое воскресенье устраивать акции протеста в Тбилиси.Акции курьеры намерены проводить у офиса компании на улице Абашидзе в районе Ваке. Последняя акция протеста прошла в столице Грузии 15 февраля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Курьеры планируют митинговать в Тбилиси в неделю раз
20:42 16.02.2023 (обновлено: 21:21 16.02.2023)
Акции будут проходить около офиса компании в районе Ваке
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Недовольные зарплатами и условиями труда работники службы доставки Wolt планирует каждое воскресенье устраивать акции протеста в Тбилиси.
Акции курьеры намерены проводить у офиса компании на улице Абашидзе в районе Ваке.
Последняя акция протеста прошла в столице Грузии 15 февраля.