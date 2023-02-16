https://sputnik-georgia.ru/20230216/kurery-wolt-sobirayutsya-ustraivat-ezhenedelnye-zabastovki-v-tbilisi-274947308.html

Курьеры планируют митинговать в Тбилиси в неделю раз

Курьеры планируют митинговать в Тбилиси в неделю раз

Акции будут проходить около офиса компании в районе Ваке 16.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Недовольные зарплатами и условиями труда работники службы доставки Wolt планирует каждое воскресенье устраивать акции протеста в Тбилиси.Акции курьеры намерены проводить у офиса компании на улице Абашидзе в районе Ваке. Последняя акция протеста прошла в столице Грузии 15 февраля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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