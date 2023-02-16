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Мамукелашвили впервые в истории грузинского баскетбола сыграет в матче всех звезд NBA
Мамукелашвили впервые в истории грузинского баскетбола сыграет в матче всех звезд NBA
Грузинский баскетболист заменил травмированного Чарльза Бесса и будет играть в команде капитана Луки Гарзы 16.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-16T14:40+0400
2023-02-16T14:40+0400
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Тяжелый форвард национальной баскетбольной сборной Грузии и команды "Миулоки Бакс" Сандро Мамукелашвили примет участие в NBA G League Next Up Game. Матч всех звезд G-лиги состоится во время NBA ALL STAR Weekend 19 февраля в Солт-Лейк-Сити. Грузинский баскетболист заменил травмированного Чарльза Бесса и будет играть в команде капитана Луки Гарзы. Из 24 игроков Лиги развития десять были выбраны болельщиками путем голосования, а остальные 14 были номинированы лигой. Лука Гарза и Скотт Хендерсон были назначены капитанами команд по результатам голосования. Матч NBA All-Star 2023 в Солт-Лейк-Сити пройдет на стадионе "Вивинт Арена". В пятницу, 17 февраля, на "Вивинт-Арене" также пройдет матч "Восходящих звезд NBA". Официальная низшая лига NBA - NBA G League готовит игроков, тренеров, официальных лиц, тренировочный и административный персонал для высшей лиги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, тбилиси
Мамукелашвили впервые в истории грузинского баскетбола сыграет в матче всех звезд NBA
Грузинский баскетболист заменил травмированного Чарльза Бесса и будет играть в команде капитана Луки Гарзы
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Тяжелый форвард национальной баскетбольной сборной Грузии и команды "Миулоки Бакс" Сандро Мамукелашвили примет участие в NBA G League Next Up Game.
Матч всех звезд G-лиги состоится во время NBA ALL STAR Weekend 19 февраля в Солт-Лейк-Сити.
Грузинский баскетболист заменил травмированного Чарльза Бесса и будет играть в команде капитана Луки Гарзы.
Из 24 игроков Лиги развития десять были выбраны болельщиками путем голосования, а остальные 14 были номинированы лигой. Лука Гарза и Скотт Хендерсон были назначены капитанами команд по результатам голосования.
Матч NBA All-Star 2023 в Солт-Лейк-Сити пройдет на стадионе "Вивинт Арена". В пятницу, 17 февраля, на "Вивинт-Арене" также пройдет матч "Восходящих звезд NBA".
Официальная низшая лига NBA - NBA G League готовит игроков, тренеров, официальных лиц, тренировочный и административный персонал для высшей лиги.