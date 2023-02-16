https://sputnik-georgia.ru/20230216/mer-tbilisi-rasporyadilsya-ostanovit-stroitelstvo-na-tskhnetskom-shosse-274921703.html

Мэр Тбилиси распорядился остановить строительство на Цхнетском шоссе

Мэр Тбилиси распорядился остановить строительство на Цхнетском шоссе

Строительные работы проводятся без учета мер безопасности, сказал мэр столицы 16.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-16T07:29+0400

2023-02-16T07:29+0400

2023-02-16T07:29+0400

грузия

новости

тбилиси

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе распорядился остановить строительные работы на одном из объектов на Цхнетском шоссе в пригороде столицы и демонтировать подъемный кран из-за нарушения мер безопасности. Речь идет о строительстве на земельном участке, принадлежащем компаниям ООО "Амбрела" и ООО "Бич билдинг Багеби". Мэр отметил, что строительные работы можно будет продолжить после демонтажа подъемного крана и создания безопасных условий на строительной площадке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, каха каладзе