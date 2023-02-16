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Мэр Тбилиси распорядился остановить строительство на Цхнетском шоссе
Мэр Тбилиси распорядился остановить строительство на Цхнетском шоссе
Строительные работы проводятся без учета мер безопасности, сказал мэр столицы 16.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-16T07:29+0400
2023-02-16T07:29+0400
2023-02-16T07:29+0400
грузия
новости
тбилиси
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе распорядился остановить строительные работы на одном из объектов на Цхнетском шоссе в пригороде столицы и демонтировать подъемный кран из-за нарушения мер безопасности. Речь идет о строительстве на земельном участке, принадлежащем компаниям ООО "Амбрела" и ООО "Бич билдинг Багеби". Мэр отметил, что строительные работы можно будет продолжить после демонтажа подъемного крана и создания безопасных условий на строительной площадке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, каха каладзе
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе
Мэр Тбилиси распорядился остановить строительство на Цхнетском шоссе
Строительные работы проводятся без учета мер безопасности, сказал мэр столицы
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе распорядился остановить строительные работы на одном из объектов на Цхнетском шоссе в пригороде столицы и демонтировать подъемный кран из-за нарушения мер безопасности.
Речь идет о строительстве на земельном участке, принадлежащем компаниям ООО "Амбрела" и ООО "Бич билдинг Багеби".
"При перемещении груза не обеспечена безопасность прилегающих участков, в частности, закрепленный на консоли груз, исходя из места размещения подъемного крана, перемещается в направлении ООО "Новая школа", что категорически неприемлемо", - сказал Каладзе.
Мэр отметил, что строительные работы можно будет продолжить после демонтажа подъемного крана и создания безопасных условий на строительной площадке.