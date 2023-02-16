https://sputnik-georgia.ru/20230216/premer-gruzii-primet-uchastie-v-myunkhenskoy-konferentsii-bezopasnosti-274941661.html

Премьер Грузии примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Премьер Грузии примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Запланированы двухсторонние встречи премьер-министра с высокопоставленными лицами 16.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-16T17:05+0400

2023-02-16T17:05+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Правительственная делегация Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили отправилась в Германию на 59-ю Мюнхенскую конференцию по безопасности, говорится в сообщении администрации правительства Грузии. Гарибашвили примет участие в сессии открытия и в дискуссиях в рамках тематических панелей. Кроме того, запланированы двухсторонние встречи премьер-министра с высокопоставленными лицами. В состав грузинской делегации входят министр иностранных дел Илья Дарчиашвили, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и руководитель администрации правительства Реваз Джавелидзе.Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 17-18 февраля 2023 года. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал Мюнхенскую конференцию источником безответственных решений западных стран в сфере безопасности и, как следствие, новых глобальных угроз для мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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