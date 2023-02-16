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Премьер Грузии примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности
Премьер Грузии примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности
Запланированы двухсторонние встречи премьер-министра с высокопоставленными лицами 16.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-16T17:05+0400
2023-02-16T17:17+0400
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Правительственная делегация Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили отправилась в Германию на 59-ю Мюнхенскую конференцию по безопасности, говорится в сообщении администрации правительства Грузии. Гарибашвили примет участие в сессии открытия и в дискуссиях в рамках тематических панелей. Кроме того, запланированы двухсторонние встречи премьер-министра с высокопоставленными лицами. В состав грузинской делегации входят министр иностранных дел Илья Дарчиашвили, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и руководитель администрации правительства Реваз Джавелидзе.Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 17-18 февраля 2023 года. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал Мюнхенскую конференцию источником безответственных решений западных стран в сфере безопасности и, как следствие, новых глобальных угроз для мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, политика, тбилиси, германия, ираклий гарибашвили, константин косачев, совет федерации рф
новости, грузия, политика, тбилиси, германия, ираклий гарибашвили, константин косачев, совет федерации рф

Премьер Грузии примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

17:05 16.02.2023 (обновлено: 17:17 16.02.2023)
© Government of GeorgiaИраклий Гарибашвили на Всемирном экономическом саммите
Ираклий Гарибашвили на Всемирном экономическом саммите - Sputnik Грузия, 1920, 16.02.2023
© Government of Georgia
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Запланированы двухсторонние встречи премьер-министра с высокопоставленными лицами
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Правительственная делегация Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили отправилась в Германию на 59-ю Мюнхенскую конференцию по безопасности, говорится в сообщении администрации правительства Грузии.
Гарибашвили примет участие в сессии открытия и в дискуссиях в рамках тематических панелей. Кроме того, запланированы двухсторонние встречи премьер-министра с высокопоставленными лицами.
В состав грузинской делегации входят министр иностранных дел Илья Дарчиашвили, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и руководитель администрации правительства Реваз Джавелидзе.
Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 17-18 февраля 2023 года.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал Мюнхенскую конференцию источником безответственных решений западных стран в сфере безопасности и, как следствие, новых глобальных угроз для мира.
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