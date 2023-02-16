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https://sputnik-georgia.ru/20230216/primety-na-nikolu-studenogo-2023-chto-nelzya-delat-v-narodnyy-prazdnik-274914591.html
Приметы на Николу Студеного 2023: что нельзя делать в народный праздник
Приметы на Николу Студеного 2023: что нельзя делать в народный праздник
Православная церковь 17 февраля поминает преподобного Николая - исповедника, игумена Студийского, жившего в IX веке и наделенного даром исцелять разные болезни 16.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-16T10:44+0400
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справки
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В народе праздник, с которым связано много примет и запретов, называют по-разному - "Никола Студеный", "Николай морозный" и "Никольские морозы".Что нельзя делать на Николу Студеного и какие приметы связаны с народным праздником, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя женщинам на Николу Студеного лениться – это плохая примета, привлекающая в семейную жизнь несчастья, поэтому хозяйки в этот день делают уборку и стирку. В народный праздник нельзя надевать яркую одежду, а также шуметь и веселиться, чтобы избежать больших неприятностей. По народным приметам на Николу Студеного нельзя ходить в баню, стричься, бриться, а также стричь ногти, чтобы не лишиться благополучия. Нельзя 17 февраля отправляться в путешествие – в дороге могут предостерегать неприятности, а также ходить в лес, где в это время происходят звериные свадьбы. Народные приметы Много примет на Николу Студеного связано и с погодой. Например, ожидается снегопад и метель, если в народный праздник туман низко стелется по земле, а еловые ветки сгибаются к земле. По приметам потеплеет, если чернеет лиственный лес, а ветки ледяных узоров опускаются на стекле вниз. Наступление тепла предсказывают и мыши, бегающие по снегу, ну а если волки или собаки воют недалеко от домов — это явная примета, что ударят морозы. Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
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справки
справки

Приметы на Николу Студеного 2023: что нельзя делать в народный праздник

10:44 16.02.2023
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliКафедральный собор Святой Троицы - Самеба
Кафедральный собор Святой Троицы - Самеба - Sputnik Грузия, 1920, 16.02.2023
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Колумнист Sputnik Лиза Офман - Sputnik Грузия
Лиза Офман
Все материалы
Православная церковь 17 февраля поминает преподобного Николая - исповедника, игумена Студийского, жившего в IX веке и наделенного даром исцелять разные болезни
В народе праздник, с которым связано много примет и запретов, называют по-разному - "Никола Студеный", "Николай морозный" и "Никольские морозы".
Что нельзя делать на Николу Студеного и какие приметы связаны с народным праздником, читайте в Sputnik Грузия.

Что нельзя делать

Нельзя женщинам на Николу Студеного лениться – это плохая примета, привлекающая в семейную жизнь несчастья, поэтому хозяйки в этот день делают уборку и стирку.
В народный праздник нельзя надевать яркую одежду, а также шуметь и веселиться, чтобы избежать больших неприятностей.
По народным приметам на Николу Студеного нельзя ходить в баню, стричься, бриться, а также стричь ногти, чтобы не лишиться благополучия.
Нельзя 17 февраля отправляться в путешествие – в дороге могут предостерегать неприятности, а также ходить в лес, где в это время происходят звериные свадьбы.

Народные приметы

Много примет на Николу Студеного связано и с погодой. Например, ожидается снегопад и метель, если в народный праздник туман низко стелется по земле, а еловые ветки сгибаются к земле.
По приметам потеплеет, если чернеет лиственный лес, а ветки ледяных узоров опускаются на стекле вниз.
Наступление тепла предсказывают и мыши, бегающие по снегу, ну а если волки или собаки воют недалеко от домов — это явная примета, что ударят морозы.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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