https://sputnik-georgia.ru/20230216/primety-na-nikolu-studenogo-2023-chto-nelzya-delat-v-narodnyy-prazdnik-274914591.html

Приметы на Николу Студеного 2023: что нельзя делать в народный праздник

Приметы на Николу Студеного 2023: что нельзя делать в народный праздник

Православная церковь 17 февраля поминает преподобного Николая - исповедника, игумена Студийского, жившего в IX веке и наделенного даром исцелять разные болезни 16.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-16T10:44+0400

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справки

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В народе праздник, с которым связано много примет и запретов, называют по-разному - "Никола Студеный", "Николай морозный" и "Никольские морозы".Что нельзя делать на Николу Студеного и какие приметы связаны с народным праздником, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя женщинам на Николу Студеного лениться – это плохая примета, привлекающая в семейную жизнь несчастья, поэтому хозяйки в этот день делают уборку и стирку. В народный праздник нельзя надевать яркую одежду, а также шуметь и веселиться, чтобы избежать больших неприятностей. По народным приметам на Николу Студеного нельзя ходить в баню, стричься, бриться, а также стричь ногти, чтобы не лишиться благополучия. Нельзя 17 февраля отправляться в путешествие – в дороге могут предостерегать неприятности, а также ходить в лес, где в это время происходят звериные свадьбы. Народные приметы Много примет на Николу Студеного связано и с погодой. Например, ожидается снегопад и метель, если в народный праздник туман низко стелется по земле, а еловые ветки сгибаются к земле. По приметам потеплеет, если чернеет лиственный лес, а ветки ледяных узоров опускаются на стекле вниз. Наступление тепла предсказывают и мыши, бегающие по снегу, ну а если волки или собаки воют недалеко от домов — это явная примета, что ударят морозы. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки