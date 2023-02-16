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Страшное ДТП в Тбилиси – два человека погибли
Страшное ДТП в Тбилиси – два человека погибли
По данным СМИ, среди участников аварии молодые люди в возрасте до 20 лет 16.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-16T17:32+0400
2023-02-16T17:32+0400
2023-02-16T17:32+0400
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. В Тбилиси произошла страшная авария, в результате которой скончались два человека, еще трое получили ранения, сообщает телекомпания "Рустави 2". В СМИ появилась информация, что среди погибших и пострадавших есть молодые ребята в возрасте до 20 лет. Кроме того известно, что авария произошла в ночь на четверг, однако об этом стало известно лишь сейчас.О других деталях пока не сообщается.Следствие идет по статье УК Грузии – "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта". Наказывается штрафом или домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать должности, или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Страшное ДТП в Тбилиси – два человека погибли
По данным СМИ, среди участников аварии молодые люди в возрасте до 20 лет
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. В Тбилиси произошла страшная авария, в результате которой скончались два человека, еще трое получили ранения, сообщает телекомпания "Рустави 2".
В СМИ появилась информация, что среди погибших и пострадавших есть молодые ребята в возрасте до 20 лет. Кроме того известно, что авария произошла в ночь на четверг, однако об этом стало известно лишь сейчас.
О других деталях пока не сообщается.
Следствие идет по статье УК Грузии – "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта". Наказывается штрафом или домашним арестом на срок от шести месяцев до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать должности, или заниматься деятельностью на срок до трех лет или без такового.