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В Бакуриани открывается чемпионат мира по фристайлу
В Бакуриани открывается чемпионат мира по фристайлу
Чемпионат пройдет с 16 февраля по 5 марта, и в нем примут участие около 700 спортсменов из 42 стран 16.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-16T08:04+0400
2023-02-16T08:04+0400
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски на горнолыжном курорте Грузии Бакуриани начнется с официальной тренировки в одной из дисциплин фристайла - акробатики, среди мужчин и женщин.Первый финал с дисциплине лыжной акробатики состоится 19 февраля.Чемпионат пройдет с 16 февраля по 5 марта и в нем примут участие около 700 спортсменов из 42 стран. Посещение спортивного мероприятия бесплатное.Всего состоится 30 состязаний в семи дисциплинах.Грузия впервые принимает чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски. На дорогах в Бакуриани введены ограничения для автомобилистов, чтобы участники и гости чемпионата смогли беспрепятственно передвигаться.Чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски пройдет под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Организаторами мероприятия являются правительство Грузии, Агентство горных трасс и Федерация лыжного спорта Грузии.
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спорт, грузия, новости, бакуриани
В Бакуриани открывается чемпионат мира по фристайлу
08:04 16.02.2023 (обновлено: 09:05 16.02.2023)
Чемпионат пройдет с 16 февраля по 5 марта, и в нем примут участие около 700 спортсменов из 42 стран
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски на горнолыжном курорте Грузии Бакуриани начнется с официальной тренировки в одной из дисциплин фристайла - акробатики, среди мужчин и женщин.
Первый финал с дисциплине лыжной акробатики состоится 19 февраля.
Чемпионат пройдет с 16 февраля по 5 марта и в нем примут участие около 700 спортсменов из 42 стран. Посещение спортивного мероприятия бесплатное.
Всего состоится 30 состязаний в семи дисциплинах.
Грузия впервые принимает чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски.
На дорогах в Бакуриани введены ограничения для автомобилистов, чтобы участники и гости чемпионата смогли беспрепятственно передвигаться.
Чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски пройдет под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Организаторами мероприятия являются правительство Грузии, Агентство горных трасс и Федерация лыжного спорта Грузии.