https://sputnik-georgia.ru/20230216/v-bakuriani-otkryvaetsya-chempionat-mira-po-fristaylu-274922687.html

В Бакуриани открывается чемпионат мира по фристайлу

В Бакуриани открывается чемпионат мира по фристайлу

Чемпионат пройдет с 16 февраля по 5 марта, и в нем примут участие около 700 спортсменов из 42 стран 16.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-16T08:04+0400

2023-02-16T08:04+0400

2023-02-16T09:05+0400

спорт

грузия

новости

бакуриани

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24728/52/247285296_46:0:1957:1075_1920x0_80_0_0_ac84b288832831e71c36611d64c53870.jpg

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски на горнолыжном курорте Грузии Бакуриани начнется с официальной тренировки в одной из дисциплин фристайла - акробатики, среди мужчин и женщин.Первый финал с дисциплине лыжной акробатики состоится 19 февраля.Чемпионат пройдет с 16 февраля по 5 марта и в нем примут участие около 700 спортсменов из 42 стран. Посещение спортивного мероприятия бесплатное.Всего состоится 30 состязаний в семи дисциплинах.Грузия впервые принимает чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски. На дорогах в Бакуриани введены ограничения для автомобилистов, чтобы участники и гости чемпионата смогли беспрепятственно передвигаться.Чемпионат мира по фристайлу, сноуборду и фриски пройдет под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Организаторами мероприятия являются правительство Грузии, Агентство горных трасс и Федерация лыжного спорта Грузии.

бакуриани

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, бакуриани