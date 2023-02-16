https://sputnik-georgia.ru/20230216/v-vysokogore-adzharii-morozy-i-sneg---chto-proiskhodit-na-dorogakh-274934082.html

В высокогорье Аджарии морозы и снег - что происходит на дорогах

В высокогорье Аджарии морозы и снег - что происходит на дорогах

Автомобилистам рекомендовано передвигаться с использованием противоскользящих цепей 16.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-16T14:19+0400

2023-02-16T14:19+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. В высокогорных районах Аджарии на западе Грузии обильный снегопад – спецтехника Департамента автомобильных дорог региона в активном режиме продолжат очистку высокогорных сел, сообщает "Аджарское ТВ". К этому времени в районах Хуло, Шуахеви и Кеда, а также селах Хелвачаури и Кобулети мобилизовано около 80 единиц спецтехники.Из-за обильного снегопада и непогоды в районах Аджарии рекомендовано передвигаться на автомобилях с высокой проходимостью с использованием противоскользящих цепей. По прогнозам синоптиков, непогода в Грузии продлится до конца месяца. До 18 февраля ожидается метель и гололед на дорогах, а на море - 4-5 балльный шторм. В Западной Грузии температура воздуха может упасть до минус 5 градусов. После 18 февраля температура постепенно поднимется и осадки постепенно прекратятся. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, туризм, аджария, тбилиси, хуло, департамент автомобильных дорог