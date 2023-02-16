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https://sputnik-georgia.ru/20230216/voennyy-ekspert-zapad-ne-speshit-postavlyat-oruzhie-ukraine----video-274940460.html
Военный эксперт: Запад не спешит поставлять оружие Украине – видео
Военный эксперт: Запад не спешит поставлять оружие Украине – видео
Освобождение Артемовска может заставить Киев вернуться за стол переговоров с Москвой. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт... 16.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-16T16:50+0400
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По словам эксперта, в вопросе поставок танков и самолетов на Западе нет единого мнения. Кроме того, Зеленский давно не может продемонстрировать "красивую картинку" на поле боя своим западным покровителям. Об изменении подхода НАТО к украинскому кризису и о том, что делают российские войска, смотрите в интервью.
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видео, мультимедиа, россия, экспертное мнение, видео
видео, мультимедиа, россия, экспертное мнение, видео

Военный эксперт: Запад не спешит поставлять оружие Украине – видео

16:50 16.02.2023 (обновлено: 16:54 16.02.2023)
© video: Sputnik
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Освобождение Артемовска может заставить Киев вернуться за стол переговоров с Москвой. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, политолог Иван Коновалов
По словам эксперта, в вопросе поставок танков и самолетов на Западе нет единого мнения. Кроме того, Зеленский давно не может продемонстрировать "красивую картинку" на поле боя своим западным покровителям. Об изменении подхода НАТО к украинскому кризису и о том, что делают российские войска, смотрите в интервью.
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