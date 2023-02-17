Как празднуют Масленицу 2023? Традиции и обычаи праздника
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкБлины с красной икрой приготовленные на масленичной ярмарке
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Масленицу – древнеславянский праздник, в 2023-м начнут праздновать 20 февраля
Масленицу начинают праздновать за неделю до Великого поста и завершают Прощенным воскресеньем. В 2023-м масленичная неделя продлиться с 20 по 26 февраля включительно.
Как празднуют Масленицу, о традициях и обычаях древнеславянского праздника, читайте в Sputnik Грузия.
Как празднуют Масленицу
Масленицу, которая с древних времен славится вкусной и обильной пищей, в дохристианские времена праздновали в течении двух недель весело и разгульно.
На Масленицу в старину готовили богатое угощение, однако символом и главным блюдом праздника по сей день остаются блины. На праздничный стол вместе с блинами подавали оладьи, пирожки с разнообразными начинками: творожной, грибной, овощной, в частности, капустной и так далее.
Перед самым строгим и длительным постом люди старались полакомиться самыми разнообразными и вкусными блюдами.
Масленицу по традиции праздновали всем народом – катались с горок на санках и любых других подручных средствах, а также водили хороводы, пели и танцевали.
© FB / The theater studio "Zerkalo" and the Russian society of Georgia "Rodnik"Женщина раскладывает блины по тарелкам и угощает людей
Женщина раскладывает блины по тарелкам и угощает людей
В деревнях в праздник, по обычаю, организовывали санные поезда. Лошадей запрягали в красиво разукрашенные сани, в передней части которых устанавливали оглоблю с закрепленным наверху колесом – символом солнца.
Во всех развлечениях и потехах принимали участие ряженые и скоморохи. По обычаю, в праздник устраивали кулачные бои. Но основной традицией было сжигание чучела Масленицы, символизирующей уход зимы и встречу весны и тепла.
После принятия христианства, Масленицу привязали к Пасхе. Однако в церковном календаре упоминается не Масленица, а Сырная седмица, которую празднуют за неделю до Великого поста. Великий пост в 2023 году начинается 27 февраля, соответственно, Сырную неделю празднуют 20-26 февраля.
Сырная седмица готовит верующих к Великому Посту, и те, кто планирует соблюдать пост, могут в Масленицу употреблять молочные продукты, но должны воздерживаться от мясных.
Традиции и обычаи
На сегодняшний день народное гулянье на Масленицу сократилось до семи дней, и каждый из них имеет свое собственное название.
Согласно обычаям, в первый день масленичной недели, который называется "встреча", раскатывают ледяные горки. По приметам, чем дальше катятся сани в праздник, тем урожай будет богаче.
Вторник называют "заигрыш" – в этот день по традиции заводят веселые игры и угощают блинами за созданное веселье.
Среда – "лакомка". Хозяйски готовят в среду различные вкусности, в том числе и блины в больших объемах, и накрывают богатый стол.
© photo: Sputnik / Юрий Каплун / Перейти в фотобанкРепродукция картины "Взятие снежного городка". Холст, масло, 1891 год. Художник Василий Иванович Суриков
Репродукция картины "Взятие снежного городка". Холст, масло, 1891 год. Художник Василий Иванович Суриков
© photo: Sputnik / Юрий Каплун/
В четверг, названный "разгуляй", по традиции люди катаются на лошадях вокруг деревни по часовой стрелке, как бы помогая солнцу прогнать зиму. Мужчины в четверг, по обычаю, занимаются взятием снежного городка или его обороной.
В пятницу тещи по традиции угощают зятьев вкуснейшими блинчиками, поэтому называют "тещины вечера".
Суббота – "золовкины посиделки". В этот день Масленицы, по обычаю, ходят в гости к родным и близким, которые угощают гостей блинами.
Последний день масленичной недели – "Прощенное воскресение". По обычаю, в этот день все просят друг у друга прощение, а затем с песнями и плясками провожают Масленицу.
Материал подготовлен на основе открытых источников