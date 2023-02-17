https://sputnik-georgia.ru/20230217/kak-prazdnuyut-maslenitsu-2023-traditsii-i-obychai-prazdnika-274965186.html

Как празднуют Масленицу 2023? Традиции и обычаи праздника

Как празднуют Масленицу 2023? Традиции и обычаи праздника

Масленицу – древнеславянский праздник, в 2023-м начнут праздновать 20 февраля 17.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-17T14:14+0400

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справки

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Масленицу начинают праздновать за неделю до Великого поста и завершают Прощенным воскресеньем. В 2023-м масленичная неделя продлиться с 20 по 26 февраля включительно. Как празднуют Масленицу, о традициях и обычаях древнеславянского праздника, читайте в Sputnik Грузия. Как празднуют Масленицу Масленицу, которая с древних времен славится вкусной и обильной пищей, в дохристианские времена праздновали в течении двух недель весело и разгульно. На Масленицу в старину готовили богатое угощение, однако символом и главным блюдом праздника по сей день остаются блины. На праздничный стол вместе с блинами подавали оладьи, пирожки с разнообразными начинками: творожной, грибной, овощной, в частности, капустной и так далее. Перед самым строгим и длительным постом люди старались полакомиться самыми разнообразными и вкусными блюдами. Масленицу по традиции праздновали всем народом – катались с горок на санках и любых других подручных средствах, а также водили хороводы, пели и танцевали. В деревнях в праздник, по обычаю, организовывали санные поезда. Лошадей запрягали в красиво разукрашенные сани, в передней части которых устанавливали оглоблю с закрепленным наверху колесом – символом солнца. Во всех развлечениях и потехах принимали участие ряженые и скоморохи. По обычаю, в праздник устраивали кулачные бои. Но основной традицией было сжигание чучела Масленицы, символизирующей уход зимы и встречу весны и тепла. После принятия христианства, Масленицу привязали к Пасхе. Однако в церковном календаре упоминается не Масленица, а Сырная седмица, которую празднуют за неделю до Великого поста. Великий пост в 2023 году начинается 27 февраля, соответственно, Сырную неделю празднуют 20-26 февраля. Сырная седмица готовит верующих к Великому Посту, и те, кто планирует соблюдать пост, могут в Масленицу употреблять молочные продукты, но должны воздерживаться от мясных. Традиции и обычаи На сегодняшний день народное гулянье на Масленицу сократилось до семи дней, и каждый из них имеет свое собственное название. Согласно обычаям, в первый день масленичной недели, который называется "встреча", раскатывают ледяные горки. По приметам, чем дальше катятся сани в праздник, тем урожай будет богаче. Вторник называют "заигрыш" – в этот день по традиции заводят веселые игры и угощают блинами за созданное веселье. Среда – "лакомка". Хозяйски готовят в среду различные вкусности, в том числе и блины в больших объемах, и накрывают богатый стол. В четверг, названный "разгуляй", по традиции люди катаются на лошадях вокруг деревни по часовой стрелке, как бы помогая солнцу прогнать зиму. Мужчины в четверг, по обычаю, занимаются взятием снежного городка или его обороной. В пятницу тещи по традиции угощают зятьев вкуснейшими блинчиками, поэтому называют "тещины вечера". Суббота – "золовкины посиделки". В этот день Масленицы, по обычаю, ходят в гости к родным и близким, которые угощают гостей блинами. Последний день масленичной недели – "Прощенное воскресение". По обычаю, в этот день все просят друг у друга прощение, а затем с песнями и плясками провожают Масленицу. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки