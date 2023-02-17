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Категорически с Гоблином: война США с НЛО, бизнес Запада на голоде и унитазные санкции ЕС
Категорически с Гоблином: война США с НЛО, бизнес Запада на голоде и унитазные санкции ЕС
В новом выпуске "Категорически с Гоблином" Дмитрий Пучков комментирует сообщения об истощении западных арсеналов 17.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-17T14:22+0400
2023-02-17T14:22+0400
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А также игнорирование западной частью мирового сообщества землетрясения в Сирии и странную войну американцев с аэростатами и инопланетянами. Кроме того, поговорили с нашим гостем о плачевном будущем Грузии, если она решит повторить путь Украины, предложении американских ученых отменить понятия "мужчина" и "женщина", а также идее включить в новый пакет санкций ЕС запрет на экспорт в Россию унитазов. Смотрите подробности в нашем видео.
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мультимедиа, видео, аналитика, сша, сирия, украина, в мире, видео
мультимедиа, видео, аналитика, сша, сирия, украина, в мире, видео
Категорически с Гоблином: война США с НЛО, бизнес Запада на голоде и унитазные санкции ЕС
14:22 17.02.2023 (обновлено: 14:31 17.02.2023)
В новом выпуске "Категорически с Гоблином" Дмитрий Пучков комментирует сообщения об истощении западных арсеналов
А также игнорирование западной частью мирового сообщества землетрясения в Сирии и странную войну американцев с аэростатами и инопланетянами.
Кроме того, поговорили с нашим гостем о плачевном будущем Грузии, если она решит повторить путь Украины, предложении американских ученых отменить понятия "мужчина" и "женщина", а также идее включить в новый пакет санкций ЕС запрет на экспорт в Россию унитазов.
Смотрите подробности в нашем видео.