https://sputnik-georgia.ru/20230217/kategoricheski-s-goblinom-voyna-ssha-s-nlo-biznes-zapada-na-golode-i-unitaznye-sanktsii-es-274957643.html

Категорически с Гоблином: война США с НЛО, бизнес Запада на голоде и унитазные санкции ЕС

Категорически с Гоблином: война США с НЛО, бизнес Запада на голоде и унитазные санкции ЕС

В новом выпуске "Категорически с Гоблином" Дмитрий Пучков комментирует сообщения об истощении западных арсеналов 17.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-17T14:22+0400

2023-02-17T14:22+0400

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А также игнорирование западной частью мирового сообщества землетрясения в Сирии и странную войну американцев с аэростатами и инопланетянами. Кроме того, поговорили с нашим гостем о плачевном будущем Грузии, если она решит повторить путь Украины, предложении американских ученых отменить понятия "мужчина" и "женщина", а также идее включить в новый пакет санкций ЕС запрет на экспорт в Россию унитазов. Смотрите подробности в нашем видео.

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