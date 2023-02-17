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Не успела из-за непогоды: женщина в Кутаиси родила прямо во дворе роддома
Не успела из-за непогоды: женщина в Кутаиси родила прямо во дворе роддома
Новорожденный мальчик и его мама чувствуют себя хорошо, отметили медики 17.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-17T14:43+0400
2023-02-17T14:43+0400
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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Роженица в городе Кутаиси (регион Имерети) не успела добраться до больницы из-за непогоды, и родила прямо во дворе роддома.У женщины родился мальчик. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо. "Роженица приехала в клинику из Мартвили (около 50 км от Кутаиси – ред.), у нее были потуги, из-за этого не удалось перевести ее в родильный блок и пришлось принять роды в автомобиле", – сказала акушер-гинеколог Теона Лорткипанидзе "Клиники Бомонд". По прогнозам синоптиков, непогода в Грузии продлится до конца месяца.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, имерети, мартвили, кутаиси
Не успела из-за непогоды: женщина в Кутаиси родила прямо во дворе роддома
14:43 17.02.2023 (обновлено: 14:51 17.02.2023)
Новорожденный мальчик и его мама чувствуют себя хорошо, отметили медики
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Роженица в городе Кутаиси (регион Имерети) не успела добраться до больницы из-за непогоды, и родила прямо во дворе роддома.
У женщины родился мальчик. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо.
"Роженица приехала в клинику из Мартвили (около 50 км от Кутаиси – ред.), у нее были потуги, из-за этого не удалось перевести ее в родильный блок и пришлось принять роды в автомобиле", – сказала акушер-гинеколог Теона Лорткипанидзе "Клиники Бомонд".
По прогнозам синоптиков, непогода в Грузии продлится до конца месяца.