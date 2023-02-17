https://sputnik-georgia.ru/20230217/nepogoda-v-gruzii-87-passazhirov-opozdali-na-reys-kutaisi-berlin-274963247.html
Непогода в Грузии: 87 пассажиров опоздали на рейс Кутаиси-Берлин
Непогода в Грузии: 87 пассажиров опоздали на рейс Кутаиси-Берлин
Пассажиры рейса утверждают, что опоздали на регистрацию всего на три минуты 17.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-17T12:42+0400
2023-02-17T12:42+0400
2023-02-17T13:27+0400
грузия
новости
происшествия
западная грузия
wizz air
грузинская железная дорога
тбилиси
кутаиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/13/251500299_0:122:3070:1849_1920x0_80_0_0_c4b6439ff85d81fdcb3bc3991d501393.jpg
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Рейс венгеркой авиакомпании Wizz Air Кутаиси-Берлин был выполнен без 87 пассажиров, которым не удалось вовремя добраться до аэропорта из-за непогоды, сообщает один из пассажиров в соцсети. По словам журналистки и телеведущей Саломы Бакурадзе, на данный момент 87 человек находятся в аэропорту. Еще один пассажир написал, что Wizz Air сообщил о перенесении полета на 30 минут, однако, несмотря на это, 87 людям не удалось пройти регистрацию и вылететь в нужном направлении. Кутаисский аэропорт осуществляет рейсы, несмотря на непогоду в Западной Грузии. Обильный снегопад и гололед создали проблемы в этой части страны. По прогнозам синоптиков, непогода в Грузии продлится до конца месяца. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
западная грузия
тбилиси
кутаиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/13/251500299_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_842f6f1ddbc37fc1e9995f2efa456d52.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, западная грузия, wizz air, грузинская железная дорога, тбилиси, кутаиси
грузия, новости, происшествия, западная грузия, wizz air, грузинская железная дорога, тбилиси, кутаиси
Непогода в Грузии: 87 пассажиров опоздали на рейс Кутаиси-Берлин
12:42 17.02.2023 (обновлено: 13:27 17.02.2023)
Пассажиры рейса утверждают, что опоздали на регистрацию всего на три минуты
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Рейс венгеркой авиакомпании Wizz Air Кутаиси-Берлин был выполнен без 87 пассажиров, которым не удалось вовремя добраться до аэропорта из-за непогоды, сообщает один из пассажиров в соцсети.
По словам журналистки и телеведущей Саломы Бакурадзе, на данный момент 87 человек находятся в аэропорту.
"Мы выехали из Тбилиси в 22:00. Из-за снега на Рикоти приехали в Кутаиси в пять утра. В 5:39 мы ворвались в аэропорт. Полет был в 6:15. В аэропорту сказали, что три минуты назад закрылась регистрация и нас не впустили. Полет и так опаздывал. Самолет вылетел в 7:00. В течение всего часа и 20 минут никого не оказалось ответственного, чтобы за эти полтора часа кто-то зарегистрировал эти 87 человек", – написала Бакурадзе.
Еще один пассажир написал, что Wizz Air сообщил о перенесении полета на 30 минут, однако, несмотря на это, 87 людям не удалось пройти регистрацию и вылететь в нужном направлении.
Кутаисский аэропорт осуществляет рейсы, несмотря на непогоду в Западной Грузии. Обильный снегопад и гололед создали проблемы в этой части страны.
По прогнозам синоптиков, непогода в Грузии продлится до конца месяца.