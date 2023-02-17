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Непогода в Грузии: 87 пассажиров опоздали на рейс Кутаиси-Берлин

Непогода в Грузии: 87 пассажиров опоздали на рейс Кутаиси-Берлин

Пассажиры рейса утверждают, что опоздали на регистрацию всего на три минуты 17.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-17T12:42+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Рейс венгеркой авиакомпании Wizz Air Кутаиси-Берлин был выполнен без 87 пассажиров, которым не удалось вовремя добраться до аэропорта из-за непогоды, сообщает один из пассажиров в соцсети. По словам журналистки и телеведущей Саломы Бакурадзе, на данный момент 87 человек находятся в аэропорту. Еще один пассажир написал, что Wizz Air сообщил о перенесении полета на 30 минут, однако, несмотря на это, 87 людям не удалось пройти регистрацию и вылететь в нужном направлении. Кутаисский аэропорт осуществляет рейсы, несмотря на непогоду в Западной Грузии. Обильный снегопад и гололед создали проблемы в этой части страны. По прогнозам синоптиков, непогода в Грузии продлится до конца месяца. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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