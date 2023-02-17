Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230217/nepogoda-v-gruzii-87-passazhirov-opozdali-na-reys-kutaisi-berlin-274963247.html
Непогода в Грузии: 87 пассажиров опоздали на рейс Кутаиси-Берлин
Непогода в Грузии: 87 пассажиров опоздали на рейс Кутаиси-Берлин
Пассажиры рейса утверждают, что опоздали на регистрацию всего на три минуты 17.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-17T12:42+0400
2023-02-17T13:27+0400
грузия
новости
происшествия
западная грузия
wizz air
грузинская железная дорога
тбилиси
кутаиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/13/251500299_0:122:3070:1849_1920x0_80_0_0_c4b6439ff85d81fdcb3bc3991d501393.jpg
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Рейс венгеркой авиакомпании Wizz Air Кутаиси-Берлин был выполнен без 87 пассажиров, которым не удалось вовремя добраться до аэропорта из-за непогоды, сообщает один из пассажиров в соцсети. По словам журналистки и телеведущей Саломы Бакурадзе, на данный момент 87 человек находятся в аэропорту. Еще один пассажир написал, что Wizz Air сообщил о перенесении полета на 30 минут, однако, несмотря на это, 87 людям не удалось пройти регистрацию и вылететь в нужном направлении. Кутаисский аэропорт осуществляет рейсы, несмотря на непогоду в Западной Грузии. Обильный снегопад и гололед создали проблемы в этой части страны. По прогнозам синоптиков, непогода в Грузии продлится до конца месяца. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
западная грузия
тбилиси
кутаиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/13/251500299_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_842f6f1ddbc37fc1e9995f2efa456d52.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, происшествия, западная грузия, wizz air, грузинская железная дорога, тбилиси, кутаиси
грузия, новости, происшествия, западная грузия, wizz air, грузинская железная дорога, тбилиси, кутаиси

Непогода в Грузии: 87 пассажиров опоздали на рейс Кутаиси-Берлин

12:42 17.02.2023 (обновлено: 13:27 17.02.2023)
© photo: Sputnik / StringerКутаисский международный аэропорт Пассажирский самолет компании WizzAir
Кутаисский международный аэропорт Пассажирский самолет компании WizzAir - Sputnik Грузия, 1920, 17.02.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Пассажиры рейса утверждают, что опоздали на регистрацию всего на три минуты
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Рейс венгеркой авиакомпании Wizz Air Кутаиси-Берлин был выполнен без 87 пассажиров, которым не удалось вовремя добраться до аэропорта из-за непогоды, сообщает один из пассажиров в соцсети.
По словам журналистки и телеведущей Саломы Бакурадзе, на данный момент 87 человек находятся в аэропорту.

"Мы выехали из Тбилиси в 22:00. Из-за снега на Рикоти приехали в Кутаиси в пять утра. В 5:39 мы ворвались в аэропорт. Полет был в 6:15. В аэропорту сказали, что три минуты назад закрылась регистрация и нас не впустили. Полет и так опаздывал. Самолет вылетел в 7:00. В течение всего часа и 20 минут никого не оказалось ответственного, чтобы за эти полтора часа кто-то зарегистрировал эти 87 человек", – написала Бакурадзе.

Еще один пассажир написал, что Wizz Air сообщил о перенесении полета на 30 минут, однако, несмотря на это, 87 людям не удалось пройти регистрацию и вылететь в нужном направлении.
Кутаисский аэропорт осуществляет рейсы, несмотря на непогоду в Западной Грузии. Обильный снегопад и гололед создали проблемы в этой части страны.
По прогнозам синоптиков, непогода в Грузии продлится до конца месяца.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0