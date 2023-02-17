https://sputnik-georgia.ru/20230217/novyy-reyting---gruziya-odna-iz-luchshikh-v-evrope-po-vedeniyu-statistiki-274981721.html

Новый рейтинг - Грузия одна из лучших в Европе по ведению статистики

Новый рейтинг - Грузия одна из лучших в Европе по ведению статистики

Грузия получила 70 баллов из 100 возможных и заняла 28 место в мире 17.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-17T21:05+0400

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ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Грузия обошла 12 стран Евросоюза и вошла в двадцатку европейских стран по ведению статистики, об этом говорит отчет Open Data Inventory – ODIN неправительственной организации Open Data Watch. Ведение статистики оценивается по 100 бальной шкале как с точки зрения охвата, так и с точки зрения прозрачности. Грузия, согласно отчету, получила в целом 70 баллов из 100 возможных и заняла 28 место в мире, при этом заняв первое место на Южном Кавказе. При этом с точки зрения прозрачности Грузия набрала 76 баллов из 100, а с точки зрения охвата - 63 из 100. Наивысшей оценки удостоилось ведение статистики, касающейся энергетики, торгового оборота, банковских финансов и платежного баланса, а с точки зрения прозрачности – ведение статистики национальных счетов, торгового оборота и индекса цен. Проблемными с точки зрения охвата было названо ведение статистики, связанной с образованием, последствий для здоровья, безопасности продовольствия и загрязнения окружающей среды. А вот с точки зрения прозрачности единственной проблемной названа статистика правительственных финансов. Отчет Open Data Inventory – ODIN охватывал ведение статистики в 192 странах мира.

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